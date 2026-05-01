'Más Vuelos, Más Futuro para León' reclama a la directora de Aena un "compromiso firme" con la terminal de carga aérea

Archivo - Aeropuerto De León - AENA - Archivo

LEÓN 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Más Vuelos, Más Futuro para León' aprovecha el anuncio de la visita "en próximas semanas" de la directora general de Aena, Elena Mayoral, a la provincia, para reclamarle "un compromiso firme con soluciones concretas" para que comiencen las obras de la terminal de carga aérea en el aeropuerto leonés.

Así lo señala esta agrupación en un comunicado recogido por Europa Press, "ante la noticia por parte de Diputación de León de que vendrá en las próximas semanas del mes de mayo la directora feneral de Aena".

La Plataforma espera que Mayoral llegue a León "con los deberes hechos y que no diga que hay que estudiarlo, que tiene que valorarlo o que hay que hacer más estudios o planificaciones o que como es un aeropuerto compartido civil y Militar hay dificultades para albergar la Terminal de Carga aérea".

Por ello, reclaman un "compromiso firme con soluciones concretas para ayer, con fechas y plazos para que de una vez por todas empiecen las obras de dicha Infraestructura" que consideran que supondría "un impulso" a Léon "como motor económico del noroeste peninsular".

La Plataforma ha insistido en que Aena y Defensa tendría que haber "resuelto esos deberes" tal y como consideran que ocurrió "en la Base aérea de Zaragoza en la cual se instaló la terminal de carga aérea y que era civil y militar, como es el caso de León". En ese caso, interpretan que "se buscaron soluciones para su instalación solucionando los temas de seguridad para su instalación en Zaragoza".

Han recordado que el aeropuerto aragonés cuenta en la actualidad con "la tercera terminal de carga aérea más importante de España".

También han recordado que según el informe presentado por "la patronal, Cámara de Comercio de León, Fele y Circulo Empresarial Leonés" el 75 por ciento de las empresas de la provincia de León "usarían la terminal de carga aérea si se construyera dicha Infraestructura, al igual que se irían sumando empresas del noroeste peninsular".

También han reclamado a la directora general la modificación del Sistema de aterrizaje ILS ya que lo consideran "vital para cualquier tipo de Vuelos ya sea Comerciales, o Mercancías Aéreas".

Asimimso, han recalcado que no entienden que "no se haya incluido en el Plan Dora 2027 al 2031 tanto la terminal de Carga Aérea en la Virgen del Camino, como el sistema de aterrizaje ILS nivel III, como las vías de acceso a los polígonos de Trobajo y Villadangos al aeropuerto de León", algo que exigen que se contemple, pues consideran que "todavía se puede incluir antes de que finalice el año 2026".