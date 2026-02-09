El Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas que imparte la ULE alcanza una tasa de éxito del 90%

Estudiantes y responsables del Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas que imparte la Universidad de León. - EUROPA PRESS

Acreditado en España, Francia, Italia y en Alemania, ofrece rotación por cuatro universidades europeas LEÓN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas (European Master in Business Studies EMBS), acreditado en España, Francia, Italia y en Alemania y que imparte la Universidad de León (ULE) tiene una tasa de éxito del 90 por ciento.

Estos estudios ofrecen formación directivos internacionales y tiene un perfil de marketing, que es el área en la registra una mayor tasa de ocupación y de éxito. No obstante, la metodología docente es muy diversa y hay perfiles que se inclinan por áreas como las finanzas o la logística, según ha explicado la coordinadora del Máster, Carmen Santos.

El hecho de que estos estudios sean internacionales tiene "muchísimas ventajas" porque, según ha señalado Carmen Santos, no se obtienen cuatro títulos diferentes, sino que se logra un diploma conjunto tras haber pasado por los cuatro países.

El Máster constituye una oportunidad para aprender cómo llevar a cabo negocios eficientes en Europa, transmitiendo los conocimientos precisos para la dirección de empresas internacionales a través de un amplio perfil de profesionales del ámbito académico y empresarial.

Así, se dota de herramientas para aprender a se directivo europeo; operar en compañías internacionales o resolver asuntos desde este ámbito; trabajar en entornos multiculturales; desarrollar iniciativas propias y mejorar las capacidades de comunicación en inglés y otras lenguas europeas.

La formación se ofrece en un contexto internacional, multilingüístico y multicultural; con un plan de estudios oficial diseñado y ofrecido de manera conjunta por los cuatro países implicados (España, Francia, Italia y Alemania) con rotación por cuatro universidades europeas (Universitá di Trento en Italia, Universite Savoie Mont Blanc, Annecy en Francia, Universitat Kassel en Alemania y Universidad de León); diversidad de metodologías docentes (Consultancy Project, Start-Up Week, Corporate Seminars, prácticas empresariales) y participación de expertos del mundo académico y profesional.