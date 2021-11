El matador Andrés Vázquez dona un retrato suyo al Museo Taurino de Salamanca

SALAMANCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El matador zamorano Andrés Vázquez ha donado un retrato suyo de estilo realista y de su etapa de carrera activa, una obra que firmó el artista José Ángel Nava, al Museo Taurino de Salamanca, en cuyas dependencias será expuesto.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, acompañado del presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Salamanca y Provincia 'Helmántica', Luciano Sánchez, ha recibido de manos del torero este cuadro, en el que se puede ver al diestro en actitud reflexiva y vestido de luces.

Andrés Vázquez ha decidido donar la obra al museo para que la tierra salmantina cuente con algún recuerdo suyo. "Por lo importante que ha sido esta tierra para mí, donde me hice torero, cuento con tantos amigos y he disfrutado plenamente. No quería que transcurriese más tiempo sin que este museo tuviera algún recuerdo mío", ha dicho.

Andrés Luis Mazariegos Vázquez, nacido en Villalpando (Zamora) el 25 de julio de 1932, tras años de curtirse en las capeas, alcanzó éxitos de novillero que le facilitaron la alternativa en la feria madrileña de San Isidro de 1962, de manos de Gregorio Sánchez y con Juan García 'Mondeño' de testigo, con toros de Benítez Cubero.

"Andrés Vázquez ha sido uno de los más importantes diestros de las pasadas décadas de los 60 y 70, quedando escrito su nombre con la categoría de maestro", ha remarcado la información facilitada por el Ayuntamiento de Salamanca tras la entrega del retrato al museo de la ciudad.