Máximo de la crecida del Ebro en Miranda (Burgos): 440 m3/s registrados a las 5.30 de esta madrugada

BURGOS, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El máximo del río Ebro se registró en Miranda de Ebro (Burgos) a las 5.30 horas de este domingo, 15 de febrero, con valores de caudal de 440 m3/s, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en un comunicado recogido por Europa Press.

La entidad mantiene el seguimiento de la avenida que se está desarrollando actualmente. Hay dos crecidas en paralelo, una en la zona de cabecera del río Ebro y otra que está teniendo lugar en el tramo medio del Ebro.

Acerca de la crecida procedente de la cabecera (ríos burgaleses y de Álava, sobre todo), el máximo en el río Ebro ya se ha registrado en Miranda, en torno a las 5.30 de esta madrugada, con unos valores de caudal de 440 m3/s. Esta crecida se está desplazando por el eje del Ebro y se calcula que llegue a Logroño a lo largo de la tarde de hoy domingo 15 de febrero, con unos valores que oscilan entre 800-900 m3/s.

En cuanto a la parte media del Ebro, esta crecida viene generada por las aportaciones de los ríos Arga, Ega e Irati Aragón, principalmente el Arga y el Ega. Las crecidas están ahora en la parte baja de estos ríos; en concreto en el Arga, en la estación de Funes, y en Ega, en la estación de Andosilla. La tendencia de las estaciones de aforo es descendente.

En cuanto a los ríos Irati y Aragón, todas las estaciones de aforo están en situación de descenso. Esta crecida se está reflejando en la estación de Castejón, que actualmente registra unos 1700 m3 por segundo. Irá alcanzando su máximo a lo largo de esta tarde de domingo, con una horquilla estimada entre 1800-1900 m3/s, pero que todavía tiene "cierta incertidumbre" porque depende de cuando marque su máximo el Arga en Funes.

Desde la CHE señalan que hay previsión de precipitaciones que empezarían a darse en la tarde de este domingo y durante toda la noche y estima que estas precipitaciones generarán un nuevo evento de crecida.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO (https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro), donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.