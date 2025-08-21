La mayoría de incendios en León están estabilizados aunque una reactivación en Anllares obliga a evacuar un pueblo

Un hidroavión trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España) - Xuan Cueto - Europa Press

El fuego de La Baña ha desbordado por la cuerda que separa el valle y Sanabria (Zamora) y presenta frentes poco activos en bajada

LEÓN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los incendios de diverso Índice de Gravedad Potencial (IGR) que afectan a la provincia de León se encuentran en su mayor parte estabilizados mientras se realizan tareas de vigilancia, liquidación y perimetración para evitar reproducciones, aunque una reactivación en la zona este del fuego de Anllares del Sil ha obligado a evacuar Anllarinos.

Así se desprende del balance que ha ofrecido el Ejecutivo autonómico en relación con la situación de los incendios en la provincia de León a las 20.30 horas de este jueves, en el que se advierte a la población que no se acerque a la zona de operaciones de extinción, si bien pueden realizarse labores de desbroce y adecuación de las poblaciones, ya que los incendios "no son un espectáculo".

De hecho, el operativo ha advertido de que en todos los incendios se producen reproducciones en el perímetro a partir de medio día, con el riesgo de generar nuevos focos, por lo que el control de los incendios "llevará varios días y más en fuegos con perímetros tan altos".

Así, el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera permanece en IGR 2 por suponer una amenaza para las poblaciones. El sector Yeres se encuentra en IGR 1 con el perímetro frío y sin reproducciones en los últimos 3 días, mientras que el sector Llamas de Cabrera cuenta con un perímetro estable, sin incremento y con reproducciones en la zona Noreste (Compludo) que están siendo controladas.

Por otro lado, el incendio de Fasfar (Murias de Paredes) continúa en IGR 2 por amenaza a poblaciones, caso parecido al de Colinas (IGR 2), incendios cuya proximidad espacial justifica una dirección técnica unificada.

La evolución de estos incendios se centra en la zona de Senra que está sujeta y estable, mientras que la zona próxima a Fasgar presenta varios focos dentro de Abedular. En todos los casos se está actuando con medios terrestres dada la presencia de humo confinado en zona que no facilita actuación de medios aéreos.

La zona sur, en Colinas, está estabilizada entre la carretera de Igueña a Colinas y el arroyo de Igueña, aunque la parte más norte está activa y con previsión de control sobre roquedo.

De igual forma, la evolución del incendio de Gestoso (IGR 2) es favorable al contar con un perímetro estable sin incremento de superficie quemada, por lo que se realizan labores de liquidación y vigilancia.

Otro de los grandes incendios que ha afectado a la provincia, el de Barniendo de la Reina, que se mantiene en IGR 2, evoluciona de forma positica al contar con un perímetro estabilizado, si bien con numerosas reproducciones en la zona sur, donde se ha trabajado con medios aéreos y terrestres.

Por su parte, el fuego de Molezuelas de la Carballeda/Castrocalbón se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 al encontrarse estabilizado. Los miembros del operativo realizan labores de vigilancia para evitar reproducciones.

Por último, el incendio forestal de La Baña está pendiente de valoración por parte del Centro Autonómico de Mando al afectar a dos provincias de manera desigual: Zamora con IGR 2 y León sin circunstancias actuales para un IGR 2.

Se trata de un fuego procedente de Porto (Zamora), que ha desbordado por la cuerda que separa el valle de La Baña y Sanabria y presenta frentes poco activos en bajada. El operativo considera que no es previsible que suponga un riesgo para población y se actúa con con medios aéreos desde la dirección de extinción ubicada en Sanabria.