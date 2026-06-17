La mayoría de los trabajadores de Iveco Valladolid participa en las concentraciones para exigir avanzar en el convenio

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VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los trabajadores de Iveco Valladolid han secundado las concentraciones convocadas este miércoles para exigir avances en la negociación del convenio colectivo después de nueve reuniones en las que se han producido acuerdos en algunos aspectos salvo en el salario, en el que las posiciones de los sindicatos y la empresa están encontradas.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité de Empresa de Iveco, Jesús Rodríguez, quien ha asegurado que se ha dado de plazo a la empresa esta semana para que convoque una nueva reunión --después de que las anteriores hayan sido semanales-- o plantearán un conflicto de huelga.

Las dos concentraciones celebradas este miércoles, convocadas a las 10.45 en el turno de mañana y a las 18.45 en el de tarde, han pretendido ser una "demostración de fuerza" y unidad ante la empresa para la negociación y han obtenido un respaldo que Rodríguez ha cifrado entre un 70 y un 80 por ciento (la empresa ronda el millar de trabajadores).

Las reuniones mantenidas han permitido llegar a acuerdos sobre diferentes aspectos, pero se han bloqueado ante la negativa de la empresa a garantizar una subida salarial que garantice el IPC, "línea roja" de los sindicatos, que tienen en cuenta la inversión que realiza la empresa en la factoría (de casi 240 millones) y la situación actual, ha explicado Rodríguez.

Sin embargo, la empresa ofrece, en un convenio a tres años, subidas de un 3 por ciento en 2026, un 2 el siguiente ejercicio y un 2 por ciento en 2028, con una cláusula de revisión pero que únicamente se aplicaría al finalizar el convenio. "Con lo cual, las pérdidas que fuésemos acumulando durante los años, pues pérdidas serían", ha matizado el presidente del Comité de Empresa.

"LÍNEA ROJA"

Éste es el único punto de fricción, ha aclarado Rodríguez, quien ha reconocido que la negociación ha sido "bastante fluida" hasta el momento, aunque la Dirección intentó introducir algunos puntos que también eran "líneas rojas" para los representantes de los trabajadores como la congelación de la antigüedad a partir de siete trienios o la modificación del complemento en las bajas para combatir el asentismo, cuestión que también se ha quitado encima de la mesa.

"El problema le tenemos con lo que vienen a ser los salarios, y no solo con los salarios, sino también un parón que ha habido en la negociación", ha explicado Jesús Rodríguez, quien ha añadido que solían salir de la reunión con una fecha para la próxima y las citas han sido semanales, salvo en la última celebrada el pasado viernes, 12 de junio.

En este sentido, ha asegurado que no comprenden que, a las alturas a las que está la negociación, se produzca esta situación, por lo que han exigido a la empresa que convoque una reunión esta misma semana, como muy tarde el viernes, con "algo de contenido" y una oferta que "se acerque" o "colme" las expectativas de los sindicatos.

De lo contrario, ha advertido de que el mismo viernes se abriría un pcoceso en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) con convocatoria de conflicto de huelga, aunque aún estaría por definir si serían paros parciales o jornadas completas.