Mazarías advierte de que Segovia podría declarar el agua no apta para consumo si no llueve, por turbidez y baja reserva

El alcalde de Segovia, José Mazarías. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha advertido que el aumento de turbidez en el embalse de Puente Alta, en Revenga, y el rápido descenso de su reserva, causada por el consumo actual de la localidad, barrios del sur de la ciudad y los municipios de El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerta podría llevar a declarar de forma inminente el agua del grifo como 'no apta para consumo de boca', una situación que puede prolongarse si se cumplen las predicciones de falta de lluvias durante septiembre.

Mazarías, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, ha reconocido que el escenario no ha mejorado pese a las últimas lluvias, insuficientes para elevar el nivel del embalse de Revenga, que se encuentra en torno al 40 por ciento de su capacidad, cerca ya del umbral del 20-25 por ciento a partir del cual el agua dejaría de ser apta para el consumo.

El alcalde ha explicado que, según los técnicos, de los 2,4 hectómetros cúbicos de capacidad del embalse solo resultan aprovechables alrededor de 2, lo que unido al aumento de usuarios en verano ha agravado el problema.

El regidor ha confiado en que la Confederación Hidrográfica del Duero cumpla su previsión de finalizar hacia el 15 de septiembre, y en todo caso antes del 20, las obras de emergencia para captar agua desde El Pontón Alto hacia la potabilizadora del Rancho del Feo, lo que permitiría reducir la presión de consumo sobre el agua de Revenga, al ofrecer el suministro a Revenga y los barrios de la ciudad desde el embalse del Pontón, en lugar del de Revenga, que quedaría sólo para El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerta.

Mazarías ha admitido, no obstante, que la turbidez del agua ha superado en algunos puntos la capacidad de los filtros disponibles, lo que podría obligar al Ayuntamiento a decretar el agua no apta para el consumo en Revenga y algunos barrios, y a repartir agua embotellada.

El Consistorio dispone ya de cerca de 4.000 garrafas de entre cinco y diez litros, suficientes para cubrir aproximadamente una semana de suministro básico si fuera necesario.

Mazarías ha insistido en que las previsiones meteorológicas no anticipan lluvias en lo que resta de verano y ha vuelto a reclamar una reunión conjunta con la Confederación Hidrográfica y la Junta de Castilla y León para abordar una solución global y definitiva, que pasa, a su juicio, por la construcción de un nuevo embalse, y sobre este aspecto ha recordado el proyecto del embalse del Cigüiñuela, obra aparcada desde hace más de una década por falta de acuerdo con el Gobierno de España.

ACUERDOS DE LA JUNTA

Mazarías ha retomado la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local tras un mes de agosto en el que, según ha explicado, no se ha convocado ninguna comparecencia pese a que la actividad municipal "no ha cesado ni un solo minuto".

El regidor ha señalado que durante el periodo estival se han producido cerca de 40 comparecencias públicas del equipo de gobierno, entre alcaldía, concejalías y la propia Junta de Gobierno, y ha defendido que el Ayuntamiento ha seguido trabajando en proyectos que considera prioritarios para la ciudad mientras, según ha lamentado, la oposición ha mantenido una actitud de crítica sistemática.

Antes de pasar a las preguntas de los medios, Mazarías ha repasado los principales acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. En el área de personal, ha confirmado que un funcionario tomará posesión de su plaza el próximo 15 de septiembre, al igual que otros ocho empleados cuyos nombramientos han sido aprobados en las últimas semanas.

En materia de vía pública, el Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación de las obras de humanización de la calle de París, en su fase 3, por un importe de 258.451 euros.

En el capítulo medioambiental, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a varias certificaciones vinculadas a un proyecto europeo de recuperación de espacios de biodiversidad en el entorno fluvial de la ciudad, entre ellas una por 49.180 euros y un exceso de obra de 11.667 euros, además de otra certificación final por un importe cercano a los 25.000 euros.

Con estas actuaciones, la inversión total del proyecto ha ascendido a 389.710 euros, financiado con fondos europeos y con el respaldo de la Fundación Biodiversidad.

Asimismo, se ha aprobado un convenio con una asociación protectora de animales para ampliar las clínicas veterinarias colaboradoras en el programa de captura, esterilización y retorno de animales, así como la programación cultural de la antigua cárcel para los días 4 y 5 de septiembre y una subvención de 2.000 euros para la fiesta patronal de La Pedraza.

En turismo, el Ayuntamiento ha autorizado la celebración en la Real Casa de la Moneda de un acto de presentación de una marca quesera de la comarca segoviana, y ha aprobado la adhesión al programa SICTED, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo para mejorar de forma continua la calidad de los destinos turísticos.

AUTOBUSES Y APARCAMIENTO

En movilidad, se ha dado luz verde a la incorporación de cuatro nuevos autobuses eléctricos, con una inversión de 2,28 millones de euros, de los que 800.000 proceden de fondos europeos, así como a la instalación de cargadores en las cocheras municipales, con un coste superior a los 675.000 euros, financiado en un 90% con fondos comunitarios.

Finalmente, se han aprobado dos modificaciones presupuestarias, una de 17.847 euros para innovación y otra de 250.000 euros destinada a la adquisición de un nuevo vehículo para el servicio de bomberos.

En el ámbito de las infraestructuras viarias, el alcalde ha dado cuenta de la firma del acuerdo con Telpark, la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo situado bajo la avenida Padre Claret, un convenio que ha recuperado el canon anual de explotación, cifrado en 30.000 euros, que había sido anulado en una legislatura anterior bajo un gobierno municipal del PSOE.

El acuerdo incluye también el compromiso de la concesionaria de destinar 55.000 euros cada año al mantenimiento de la vía, una partida que, según ha explicado Mazarías, había corrido la misma suerte que el canon y había dejado de abonarse.

Además, Telpark ha asumido una inversión de 915.000 euros para rehacer por completo el pavimento de la avenida, con el objetivo de resolver de forma definitiva los hundimientos y blandones del adoquinado, provocados por el paso de tráfico pesado sobre una estructura que quedó mal diseñada cuando se cerró en su momento el techo del aparcamiento subterráneo.