Mazarías se reunirá este jueves con el Ministerio para abordar los problemas de abastecimiento de agua en Segovia

SEGOVIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha convocado este jueves al alcalde de Segovia para mantener una reunión en la que se abordarán los problemas relacionados con el agua generados por la necesidad de abastecer desde el embalse segoviano de Puente Alta a los municipios de la Mancomunidad de la Mujer Muerta, Palazuelos y El Espinar.

El encuentro se produce tras los escritos que el regidor ha evniado a distintos ministerios que tienen asuntos pendientes de resolución con Segovia, en los que ha solicitado reuniones con sus responsables.

La respuesta ha llegado a través de la directora general de Aguas, María Dolores Pascual, que en su escrito propone la celebración de una reunión telemática con el alcalde de la capital segoviana que se celebrará este jueves, 9 de julio.

En el encuentro, el primer edil espera obtener soluciones al problema de abastecimiento al que se enfrenta Segovia por la necesidad de abastecer a una población de 50.000 habitantes desde el pequeño embalse de Puente Alta, cuya capacidad útil es de tan solo dos hectómetros cúbicos, tras las decisiones unilaterales adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Esas soluciones pasan por la creación de infraestructuras hídricas con carácter de urgencia, ha remarcado el Ayuntamiento de Segovia a través de un comunicado recogido por Europa Press.

NUEVAS CARTAS

Por otra parte, la Alcaldía de Segovia ha enviado por segunda vez cartas a otros tres ministerios a la espera de respuesta a las demandas segovianas.

Se trata de los departamentos de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente; de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, o de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

En el primer caso, se busca lograr el desbloqueo de las autorizaciones relacionadas con carreteras del Gobierno de España para llevar a cabo la construcción del recinto Ferial que el equipo de Gobierno ha planificado en los terrenos del CAT, junto al edificio CIDE.

En el mismo departamento se integra el requerimiento de retomar las conversaciones con ADIF sobre los terrenos y edificios de la antigua estación de tren.

Por otra parte, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes continúa sin hacer efectivo el compromiso adquirido en octubre pasado por el presidente del Consejo Suprior de Deportes (CSD), José Manuel Uribes, para la cofinanciación del Módulo Cubierto de Atletismo.

Por último, el Consistorio ha señalado que tampoco se ha producido movimiento alguno desde el Ministerio de Trabajo desde que, hace más de seis meses, el Ayuntamiento solicitara que se hiciese una valoración y se estudiaran fórmulas de traspaso del antiguo edificio del Policlínico al Consistorio.