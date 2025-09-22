'Me trataste con olvido' recuerda este jueves en el Teatro San Francisco de León a las autoras del Renacimiento

Archivo - Mercedes Ruiz y Santiago Lara ofrecen este viernes en León un viaje íntimo por la trayectoria del flamenco con 'Dual' - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro San Francisco de León capital acogerá este jueves a las 20.00 horas la representación teatral 'Me trataste con olvido', de la mano de La Otra Arcadia, una obra en la que se unen poesía, danza y música para rendir homenaje a las autoras del Renacimiento.

La Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (Aitenso) y la Universidad de León (ULE) organizan una serie de actividades con motivo del XXII Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, bajo el título 'El Teatro del Siglo de Oro en el Horizonte de las Humanidades Digitales', entre los días 23 y 26 de septiembre.

Con el objetivo de colaborar con las actividades culturales de la ciudad, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León participa en el Congreso con la puesta en escena de la obra 'Me trataste con olvido'. Las invitaciones para asistir, gratuitas, pueden recogerse el mismo día de la actuación desde las 19.00 horas.

'Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía)' es un espectáculo de teatro y poesía lírica a partir de las voces de grandes autoras del Renacimiento, muchas de las cuales fueron injustamente arrinconadas en la historiografía a pesar de su incuestionable talento y de haber contado con la admiración de algunos escritores coetáneos que tuvieron, para dedicarse al oficio de las letras, el privilegio de ser hombres.

Esta nueva producción de la compañía La Otra Arcadia se articula en su dramaturgia como una reivindicación no solo artística, sino también ética, de las propias autoras, en su condición de mujeres menospreciadas por la masculinizada sociedad de su tiempo y también por la posteridad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Esa declaración de intenciones se percibe ya en el título de la obra, tomado de un verso de María de Zayas. Bajo los textos y dramaturgia de Raúl Losánez y la dirección escénica de Ana Contreras, el elenco de esta representación estará protagonizado por Natalia Millán, María Besant, Ricardo Santana y Miguel Huertas.

La representación conjuga una serie de elementos que la hacen mucho más lírica que dramática, en la que la danza y la música, compuestas específicamente para la obra, juegan un papel fundamental, y en la que las actrices componen sus personajes descifrando el alma de las propias poetas.