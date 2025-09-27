La Medalla de Oro por los 200 años de la Policía Municipal de Valladolid se entregará el 12 de enero

Acto de celebración del Día de la Policía Municipal de Valladolid, en el Teatro Calderón. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que la Medalla de Oro de la Ciudad por los 200 años de la Policía Municipal de Valladolid se entregará el 12 de enero de 2026 en un acto en la Plaza Mayor de la ciudad.

Así lo ha avanzado este sábado, 27 de septiembre, en el acto del Día de la Policía Municipal 2025, donde ha precisado que en el próximo Pleno se aprobará un moción para que se haga entrega de la concesión de este reconocimiento al cuerpo local.

Carnero ha presidido el acto oficial junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el subdelegado de Gobierno de Valladolid, Jacinto Canales, y la superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González.

Durante su intervención, el alcalde también ha informado de que va a dictar un bando para invitar a la ciudadanía reconocer el importante papel de la Policía Municipal en la entrega de la Medalla y, además, se dedicará un espacio público que llevará el nombre de este cuerpo, cuya ubicación se decidirá próximamente.

En el acto, que ha dado comienzo con un homenaje a la bandera nacional, el alcalde ha reiterado su "reconocimiento y agradecimiento" al servicio que la Policía Municipal presta en los barrios, factor, ha subrayado el alcalde, de que haya sido reconocida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como la cuarta ciudad más segura de España para vivir.

De hecho, el regidor ha detallado que el trabajo de la Policía es constante y está compuesto por un equipo humano formado por un total de 442 efectivos, de los cuales 60 son mujeres, lo que supone casi un 15 por ciento.

Asimismo, ha recordado a todos los agentes fallecidos y, en especial, a quienes perdieron la vida en acto de servicio como es el caso de Daniel Prieto y también de Luis Eduardo.

También ha reconocido a los diez jubilados de este año, en especial a los seis que han estado presentes durante el acto, y ha puesto en valor su labor en las escuelas donde aportan conocimientos mediante charlas a los alumnos.

Por otra parte, ha mencionado a los nuevos 35 agentes que se van a incorporar este año al cuerpo, a los que ha catalogado como la generación "bicentenaria", a los que se unirán en una próxima promoción otros trece, ya que serán las nuevas plazas.

LABOR DE LA POLICÍA EN LA DANA

Carnero también ha destacado distintos acontecimiento en los que la Policía Municipal ha participado, entre ellos la DANA que azotó la Comunidad de Valenciana el pasado mes de octubre. "Primero fueron los bomberos, luego fueron el personal de Aquavall y la Policía Municipal", ha rememorado.

Precisamente, esta tragedia ha sido protagonista durante todo el acto celebrado este sábado en el Teatro Calderón, donde la superintendente jefa del cuerpo ha destacado la "entrega" de los 80 agentes que participaron voluntariamente en la ayuda de los municipios afectados por la catástrofe.

El inspector jefe de la policía de Masanasa, Javier Urbán Rubio, quien ha recibido uno de los reconocimientos de la jornada, ha agradecido esta labor de los agentes de la Policía Municipal que se trasladaron a la Comunidad Valenciana.

El apagón ha sido otro de los momentos en los que el trabajo del cuerpo ha sido importante para Carnero, quien ha relatado que en la mañana en la que tuvo lugar este "delicado" acontecimiento, se celebraba un Pleno del Ayuntamiento en el que lo primero que hicieron fue ir a la dependencia de la Policía Municipal.

Además, el regidor ha agradecido la participación de "sobremanera" la Policía Municipal, la Guardia Civil y la Policía Nacional en la reciente etapa de la Vuelta Ciclista en Valladolid, un evento en el que, a su juicio, "cada uno" estuvo "en la ciudad donde correspondía estar".

Por otro lado, ha ensalzado la participación de los agentes en programas contra la "dramática" soledad no deseada, como el Plan Contigo o el Programa Pérgola.

Por último, Carnero se ha sumado a la declaraciones del Rey Felipe VI sobre la "masacre que se está produciendo en Gaza que repugna a la conciencia humana", en la cual, en palabras del alcalde, "hay que exigir, como ha señalado la ONU, el alto al fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún mantiene Hamás". "Israel y Hamás tienen que trabajar para lograr la paz", ha concluido.