Medicina lidera las preinscripciones en la ULE con 5.474 solicitudes, seguida de Enfermería en ambos campus

Instalaciones en el campus de la ULA - UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo grado en Medicina de la Universidad de León (ULE), que el próximo iniciará su andadura, lidera las preinscripciones para el curso 2026-2027 con 5.474 solicitudes, de las que 880 han sido la primera opción, seguida de Enfermería en ambos Campus.

Entre ese alumnado, un 26,3 por ciento procede de la provincia de León, mientras que el 17,6 por ciento es de Asturias y un 11,1 por ciento de Galicia.

Asimismo, Castilla y León representa en torno al seis por ciento, mientras que el 39 por ciento restante corresponde a estudiantes de otras comunidades autónomas, según ha detallado la institución universitaria a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, ha destacado que la implantación del Grado en Medicina respondía a una "demanda real" y ha puesto en valor la confianza que la sociedad leonesa ha depositado en una titulación largamente esperada, reflejada en el elevado porcentaje de estudiantes de la provincia que se han preinscrito.

Más allá del estreno de Medicina, las titulaciones vinculadas al ámbito de las Ciencias de la Salud vuelven a situarse entre las más demandadas de la Universidad de León.

Enfermería en León, con 4.218 solicitudes, ocupa la segunda posición del ranking, seguida de Enfermería en Ponferrada (3.062), Veterinaria (2.009), Fisioterapia (1.578), Biología (1.473) y Biotecnología (1.185)

Además, casi el 64 por ciento del alumnado que elige Enfermería como primera opción procede de León o de Asturias, mientras que Veterinaria presenta uno de los perfiles más nacionales del conjunto de la oferta, ya que alrededor del 60 por ciento de quienes la seleccionan como primera opción proceden de otras comunidades autónomas.

Con el Grado en Medicina, la ULE suma 42 grados y cinco dobles grados. Tras las titulaciones biosanitarias, destacan por volumen de solicitudes Administración y Dirección de Empresas (1.117), Educación Primaria (1.089), Ingeniería Informática (990), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (961), Derecho (857) e Ingeniería Aeroespacial (852).

"Las cifras respaldan el trabajo realizado para ofrecer una formación adaptada a las necesidades de la sociedad", ha incidido Abad, al tiempo que ha subrayado la capacidad de la institución para atraer alumnado tanto del entorno más próximo como de otras comunidades autónomas.