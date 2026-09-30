Médicos activos y MIR compensan jubilaciones en CyL pero persiste el problema territorial y en alguna especialidad

Presentación del estudio del Colegio de Médicos - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Castilla y León ha presentado las principales conclusiones del estudio 'Demografía médica en Castilla y León',un informe comparativo con la situación de 2019 que refleja que los médicos activos y en formación --MIR-- en la Comunidad ya compensan el volumen de jubilaciones, aunque persisten las diferencias territoriales y las tensiones de cobertura en determinadas especialidades.

El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ha presentado las conclusiones de este estudio junto con el presidente del colectivo en Segovia, Graciliano Estrada Trigueros, y ha incidido en que la evolución global de la demografía médica en la Comunidad ha resultado "ser mejor" de lo previsto hace siete años, si bien ha remarcado que este dato autonómico no debe "enmascarar los desequilibrios existentes".

"El problema de la demografía médica ya no puede analizarse, ni muchísimo menos, simplemente con preguntarnos cuántos médicos tenemos. Hay que preguntarse qué médicos tenemos, dónde están y dónde los necesitamos", ha enfatizado Villarig durante su intervención.

El representante del colectivo médico ha alertado sobre la concentración del 50 por ciento de los MIR en sólo dos provincias como son Valladolid y Salamanca y ha advertido de una "preocupante" pérdida de profesionales de entre 45 y 55 años, una franja de edad de elevada experiencia asistencial.

En este sentido, ha insistido en que "formar médicos es imprescindible, pero conseguir que permanezcan en la Comunidad también lo es". Así, Villarig ha diferenciado entre la reposición teórica de vacantes y la cobertura real del territorio, un punto en el que ha recordado la "elevada" proporción de ciudadanos que residen en zonas de difícil cobertura en la Comunidad.

Asimismo, ha advertido del riesgo de que un exceso de formación en determinadas especialidades desemboque en "paro" médico a medio plazo, un punto en el que ha señalado que algunas disciplinas registran índices de formación que triplican o sextuplican la tasa de reemplazo como puede ser Cirugía Torácica, Neurofisiología Clínica, Medicina Nuclear, Aparato Digestivo u Oncología. Frente a ellas se sitúan otras como muy baja tasa de reposición como Cirugía Pediatrica, Medicina del Trabajo o Geriatría.

En el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, aunque la tasa se mantiene por debajo de la unidad (0,86), ha experimentado un avance significativo respecto a 2019, cuando se situaba en el 0,48.

"Con los datos analizados, las previsiones no apuntan a un problema estructural global de disponibilidad de médicos en los próximos años, pero quiero insistir en la palabra global, eso no significa que no vayamos a tener dificultades en determinadas especialidades o territorios", ha subrayado.

Por todo ello, el presidente del Consejo de Colegios Médicos ha reclamado una planificación "rigurosa" a todas las administraciones públicas y formaciones políticas, para que la sanidad no sea utilizada como "arma arrojadiza" y se busquen soluciones integrales que contemplen la "movilidad, las condiciones laborales y los incentivos para fijar a los profesionales en las zonas de más difícil cobertura".

EL ESTUDIO

Por su parte, Graciliano Estrada ha detallado las cifras principales del estudio que apuntan a que la cifra global de colegiados en Castilla y León ha pasado de 14.918 en el año 2019 a 18.409 en 2026, lo que representa un incremento del 23 por ciento (3.491 profesionales más).

Según los datos, este crecimiento se ha producido en todas las provincias de la Comunidad, encabezado por Valladolid, que ha registrado el mayor aumento tanto en porcentaje (33 por ciento) como en números absolutos, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Ávila, Zamora y Soria, que se alejan de la media autonómica.

Si se atiende a la distribución por situación laboral, Estrada ha precisado que el colectivo se divide entre médicos en formación, personal 'staff' o en ejercicio (que incluye a profesionales del sector público, privado o en modalidad mixta) y jubilados, definidos estos últimos como aquellos sin labor asistencial. Así, los médicos en formación han aumentado un 42 por ciento, mientras que el estrato de jubilados ha sido el que más ha crecido en el periodo analizado, tal como preveían los análisis del año 2019, no obstante, si se suman los médicos en formación y los MIRes superan a los jubilados.

En lo relativo a la densidad asistencial, Castilla y León registra una media de 502 médicos activos (donde se exluye a jubilados y en formación) por cada 100.000 habitantes, una cifra por encima de la media nacional. No obstante, la distribución provincial es "francamente heterogénea", según Estrada, con diferencias de hasta casi 250 médicos por 100.000 habitantes entre Valladolid y la comarca de El Bierzo, un punto en el que Soria se ve "especialmente" afectada por la baja densidad poblacional en la planificación de recursos.

El estudio muestra asimismo una "acusada disparidad" entre provincias en la implantación de especialidades concretas como anestesia, traumatología, cardiología, oncología, radiología, otorrinolaringología y urología. Además, Valladolid y Salamanca concentran más del 50 por ciento de los médicos en formación de toda la autonómica.

En cuanto a la dinámica de género, Estrada ha avanzado que en el año 2030 el 70 por ciento de la profesión médica en activo estará integrada por mujeres.

Respecto a las edades y la pirámide poblacional, "los datos reflejan que la suma de profesionales activos y en formación logra compensar las jubilaciones previstas", ha señalado Estrada, quien ha detallado además que el grupo de médicos activos mayores de 65 años que han decidido prolongar su servicio ha pasado del 6 por ciento en 2019 al 17 por ciento en 2026.

La estructura poblacional ha evolucionado desde una pirámide invertida hacia un modelo con forma de reloj de arena, ya que se ha ensanchado "de forma notable" por la base con el crecimiento de los profesionales menores de 35 años.

Por último, la tasa de reposición teórica a diez años resulta "positiva" en casi todas las especialidades, se ha llegado a doblar el número de profesionales en formación respecto a las jubilaciones en múltiples ramas. En el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, aunque la tasa continúa por debajo de la unidad (0,86), ha experimentado un avance significativo respecto a 2019, cuando se situaba en el 0,48.