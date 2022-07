Las medidas de las consejerías de Vox tras los incendios se sumarán a las de otras y serán parte de un plan global

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, durante su visita al Centro Hospitalario Benito Menni. - EUROPA PRESS

Afirma que el "fanatismo climático" condena a que los montes sean "un polvorín" y el sistema de prevención podría haber funcionado mejor

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las medidas anunciadas por las consejerías de Vox para paliar los daños causados por los incendios se sumarán a las del resto de departamentos de la Junta y formarán parte de un plan global de la Junta que se anunciará cuando estén todas decididas, según ha explicado el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

El vicepresidente de la Junta se ha expresado así en el marco de su visita al Centro Hospitalario Padre Benito Menni para conocer cómo se trata a los pacientes con problemas físicos y psíquicos y todo lo que tiene relación con los cuidados paliativos, que "hacen con la máxima profesionalidad y con un cuidado de la salud integral".

En este marco, en respuesta a las preguntas de los periodistas, García-Gallardo ha explicado que a las medidas que anunció la pasada noche en su perfil de Twitter (que pasan por la contratación de desempleados para limpiar los montes, apoyar la ganadería extensiva y la regeneración de pastos y un concierto benéfico) se irán incorporando a las demás que se puedan tomar tanto en las tres consejerías de Vox como en las otras siete de la Junta de Castilla y León.

"Cuando estén todas se anunciarán como un plan global de respuesta a esta crisis medioambiental, económica y social", ha señalado Juan García-Gallardo, quien ha aclarado que al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se le informó en la tarde de este miércoles y no se hicieron públicas hasta que las conoció y ha agregado que este jueves se han comentado tras el Consejo de Gobierno.

El vicepresidente de la Junta ha señalado que estas medidas se van a sumar al plan ya anunciado por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de refuerzo del sistema de prevención que "como es evidente, se ha revelado insuficiente" a pesar de unas condiciones climatológicas "muy excepcionales", de ausencia de humedad, de temperaturas muy elevadas, de rachas de viento muy fuertes. Aún así, considera que el sistema de prevención "podría haber funcionado mejor".

En cuanto a las medidas, ha señalado que se establecen como respuesta a la grave crisis social, económica y medioambiental que se sufre en Castilla y León y unos incendios "terribles" que "preocupan a todos", pero especialmente a quienes gobiernan y que tienen un deber de dar "una respuesta eficaz y rápida a esa tragedia".

CUIDAR EL MONTE

Así, ha concretado que en el caso de la consejería de Agricultura se va a hacer "una apuesta aún más decidida" por la ganadería extensiva, que ha afirmado que es un método que se ha revelado como eficaz para la limpieza de los montes y la limpieza del campo, así como favorecer una política de pastos que también ayude a que el campo esté más cuidado y más limpio.

Por su parte, ha explicado que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha decidido sacar una línea desde el Servicio Público de Empleo (Ecyl) para que las personas en situación desempleo que así lo deseen puedan trabajar en la limpieza del monte.

"Creemos que es un servicio esencial que está demandando toda la sociedad, porque hemos visto que los montes, por un fanatismo climático que nos ha condenado esta situación, se han convertido un polvorín porque no están lo suficientemente limpios y cuidados", ha añadido García-Gallardo, quien ha apuntado que se destinará a ello un importe "relevante" como son los cinco millones de euros específicos para esta cuestión.

Por último, "pero no por ello menos importante, ha señalado que la Consejería de Cultura ha decidido, y ya se está haciendo, organizar un concierto benéfico para recaudar fondos públicos para las víctimas y todos los perjudicados por los incendios de toda Castilla y León, lo que se ha decidido que se celebre en Zamora entre los meses de septiembre y octubre.

En este sentido, ha asegurado que ya tienen confirmados dos grupos "de primera línea nacional" que no puedo revelar para un concierto que tiene como fin último recaudar fondos pero también ha afirmado que les "gustaría" que fuera un "reconocimiento especial" a la sociedad zamorana, "que ha tenido una conducta ejemplar durante toda esta crisis" y la sigue teniendo porque "aún no ha terminado" y espera que no haya más incidentes e incendios.