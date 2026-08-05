Medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción de un fuego en Vinuesa (Soria)

Información que aparece en la web del Inforcyl relativa al incendio de Vinuesa. - INFORCYL

SORIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios trabajan a estas horas en un incendio que se ha declarado en una zona arbolada dentro del término municipal de Vinuesa (Soria).

Según informa la Junta, las llamas han comenzado a las 15.52 horas por causas que se están investigando. En el terreno se ha desplegado un dispositivo que cuenta con un técnico, seis agentes medioambientales, dos brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, cuatro cuadrillas terrestres y cuatro medios aéreos.

De momento el incendio está en Índice de Gravedad (IGR) 0.