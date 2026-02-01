De Meer (Vox) presentará el martes en Valladolid un informe sobre inmigración

La diputada nacional y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, participará el próximo martes en la presentación de un informe sobre inmigración en Valladolid - VOX

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, participará el próximo martes, día 3 de febrero, en Valladolid en la presentación del informe 'La inmigración y su impacto negativo en el estado de bienestar'.

La cita se celebrará en la sala 'Francisco de Cossío' de la Casa de la Cultura Revilla de la capitall vallisoletana y comenzará a las 17.00 horas, según han anunciado los de Santiago Abascal a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Durante el acto, De Meer estará acompañada por el Jefe de Estudios y Formación de la Fundación Disenso, Ricardo Ruiz de la Serna, quien expondrá los datos del informe.

Hay que tener en cuenta que la visita de la diputada nacional se producirá en el marco de la precampaña con motivo de las elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo en Castilla y León.

Precisamente, Vox celebrará este lunes, 2 de febrero, a las 12.30 horas, según la agenda remitida a los medios por parte del partido, su Comité de Acción Política y posterior rueda de prensa del portavoz nacional, José Antonio Fúster, en el que es posible que la formación designe a su candidato para la Presidencia a la Junta.

Y es que el pasado viernes día 30 de enero fue la fecha límite para la comunicación de la formación de coaliciones electorales de cara a los comicios autonómicos, si bien desde el 4 al 9 de febrero se presentarán las candidaturas, que se harán publicas el 11 de febrero.