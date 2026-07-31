Mejora "sensiblemente" la situación en Fermoselle (Zamora) con pequeños focos activos en las zonas más inaccesibles

Dos bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal, a 30 de julio de 2026, en Muga de Sayago, Zamora, Castilla y León (España). El incendio iniciado ayer miércoles 29 de julio ha mejorado durante la noche, con los frentes norte y es - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La situación del incendio de Fermoselle (Zamora) ya ha mejorado "sensiblemente" a lo lardo de la noche cuando se han realizado labores de consolidación y en estos momentos "sólo" quedan "pequeños focos" activos en las zonas más inaccesibles de Arribes, según ha informado el jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez.

Además, esta mejoría de la situación hace prever que se levanten "poco a poco" las restricciones con posibilidad de que se puedan levantar confinamientos y algunos de los desalojos, así como los cortes de carreteras y de los cortes de suministro eléctrico.

"Las perspectivas para hoy son mejores que las de ayer, aunque existe todavía peligro y existen focos activos", ha añadido Rodríguez que ha explicado que la previsión de la Junta es poder trabajar a lo largo del día con el objetivo de poder reducir la peligrosidad y el tamaño de los focos activos.