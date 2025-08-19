Mejora la situación de los incendios en la provincia de León lo que permite el realojo de 18 localidades

Campo quemado por el incendio en el entorno de los Picos de Europa, a 19 de agosto de 2025, en Tierra de la Riena, León, Castilla y León (España) - Xuan Cueto - Europa Press

Se pasa así de 60 poblaciones desalojadas a 43 y la población evacuada, que ascendía a 4.318 personas, cierra el martes con 2.566

La meteorología de este martes ha permitido que mejore la situación de los incendios que afectan a la provincia de León, lo que ha permitido que puedan volver a casa los vecinos de hasta 18 localidades desalojadas por el fuego de Yeres\Llamas de Cabrera, aunque el avance del incendio de Barniedo de la Reina ha obligado a evacuar Valverde de la Sierra.

La jornada de este martes concluye en la provincia de León con siete incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y cuatro en nivel 1, según ha detallado en declaraciones a los medios el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego Pinedo.

De esta forma, los fuegos que se mantienen en gravedad 2 son el de Boca de Huérgano, Cardaño de Arriba, Yeres, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar, Caín de Valdeón y el de Gestoso. En cuanto a los IGR 1 se mantienen los de La Uña, Castrocalbón, Paradiña y Canalejas.

La situación ha mejorado a lo largo de la jornada de este martes aunque "menos de lo que se hubiera querido" pero ha permitido el realojo de las localidades de Bouzas, Manzanedo de Valdueza, San Cristobal de Valdueza, Piedras Albas, Busnadiego, Lucillo, Castrillo de Cabrera, Marrubio, Andiñuelas, Villadeciervos, Filiel, Chana de Somoza, Boisán, Valdemanzanas, Santa Colomba de Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballedos y Santa María de Somoza.

Esto hace que se pase de las 60 poblaciones desalojadas a 43 y que la población evacuada, que ascendía a 4.318 pues pase a 2.566 personas, de forma que se han "reducido considerablemente las poblaciones desalojadas".

No obstante, la noticia que "más ha preocupado" a última hora de este martes ha sido el desalojo de la localidad de Valverde de la Sierra debido al incendio de Barniedo de la Reina.

"La evolución es positiva y se sigue trabajando con cerca de 2.000 profesionales en las labores de extensión de incendios en la provincia de León", ha remarcado.

En lo que respecta a la situación de los incendios, el delegado territorial de la Junta ha señalado que el de Llamas de Cabrera discurre hacia este, noroeste y sureste y cuenta con varias lenguas en la zona de Peñalba y en Compludo. "Los medios desplegados trabajan duramente para intentar combatir su avance y la intención es seguir trabajando mañana en estas tres líneas para intentar acabar con las llamas", ha profundizado.

Por su parte, el incendio de Fasgar ha evolucionado de "forma negativa" en la zona que va hacia Palacios del Sil en la zona de Salientes, donde se va seguir trabajando para evitar que crezca.

En representante territorial del Ejecutivo autonómico también ha explicado que en el caso del incendio de Anllares del Sil se ha conseguido trabajar "bien" puesto que se ha conseguido atajar su avance e impedir que llegara a la zona de Fabero.

Sin embargo, el operativo ha tenido "problemas" hacia la zona del Valle de Fornela, donde el fuego ha amenazado a la población de Trascastro. No obstante, el trabajo de descarga sobre todo de agua ha permitido que las llamas no fueran a más.

De igual forma, en la tarde de este martes se ha afrontado otra amenaza en el incendio de Caín porque venía otra vez el fuego desde Asturias, aunque también con los medios aéreos se ha permitido que en este caso no creciera el perímetro y actualmente está sin llama.

En el incendio de Barniedo de la Reina, que ha afectado tanto a los pueblos de La Reina como a Valdeón, ahora mismo se trabaja fundamentalmente en el sur de ese incendio desde Riaño hacia la zona de Valverde de la Sierra, un flanco que tiene una "línea discontinua de llama en el que se va a intentar trabajar para atajarlo".

El delegado territorial de la Junta ha incidido en que en la jornada de este martes se ha trabajado con "muchos medios" a través de la cooperación internacional de Francia, Italia y Holanda, así como con otras comunidades autónomas en los incendios que están en el límite.

"Se ha trabajado en conjunto y hay que agradecer en este caso la colaboración de todas y cada una de las instituciones, ya van llegando más efectivos y eso contribuye también a que se vaya logrando acotar el avance de estos incendios", ha concluido.