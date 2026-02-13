Mejora la situación en León y se mantiene el nivel 2 de emergencia Inuncyl ante la previsión de lluvia y nieve

Reunión del Cecopi celebrada este viernes en la delegación territorial de la Junta en León. - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEÓN

LEÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha informado de la evolución favorable de la situación en la provincia de León, con una tendencia generalizada al descenso de los caudales, aunque se mantiene el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León por el riesgo de inundaciones (Inuncyl) ante la previsión de lluvia y nieve durante la jornada de este viernes.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, junto con el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, ha informado de la mejora de la situación tanto en la cuenca del Miño-Sil, donde actualmente no hay estaciones en nivel rojo, como en la cuenca del Duero, en la que únicamente se mantienen en nivel rojo las estaciones de Cebrones y Villameca.

La Junta mantiene una vigilancia especial en el municipio de Alija del Infantado y sus pedanías, una de las zonas más sensibles por la crecida del río Órbigo, donde se han registrado problemas puntuales de abastecimiento de agua en los que ya se está trabajando. Durante la jornada de ayer la subida del caudal llegó a aislar la localidad de Naviados de la Vega, aunque actualmente el acceso ya está restituido.

En la comarca de Las Omañas se confirma el descenso del caudal y la mejora en los barrios afectados por las acumulaciones de agua, gracias a las labores de limpieza, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

OBRA PROVISIONAL DE ENCAUZAMIENTO

Asimismo, se observa una evolución positiva en el río Tuerto. En Quintana del Castillo ya se ha iniciado una obra provisional de encauzamiento del río para evitar nuevas salidas del agua, que continuará en la jornada de hoy si las condiciones meteorológicas lo permiten.

En la zona de La Bañeza no se han registrado nuevas incidencias, aunque se mantiene la vigilancia en Cebrones, donde la situación ha mejorado pese a que la estación continúa en nivel rojo.

La delegación territorial de la Junta en León ha subrayado que las zonas inundables no afectan a personas y ha apuntado que también se realiza seguimiento en Valencia de Don Juan.

Por todo ello Eduardo Diego ha explicado que, aunque los ríos mantienen niveles elevados, la tendencia es positiva si se mantienen las previsiones meteorológicas. En este sentido, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población, insistiendo en la importancia de mantener la vigilancia ante una nueva jornada de precipitaciones.