El V Memorial Julián Hernández de Ávila busca batir récords el 20 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El V Memorial Julián Hernández se celebrará el próximo domingo 20 de septiembre en el entorno del CUM Carlos Sastre, en Ávila, con el objetivo de continuar marcando récords como el 10.000 más rápido de Castilla y León.

La competición reunirá de nuevo a más de 150 atletas procedentes de Ávila y de provincias limítrofes como Madrid, Salamanca o Segovia, con el antecedente de la marca establecida el año pasado por el marroquí Abderrahman Aferdi (Núñez Run Talavera), quien completó el 10K en 29 minutos y 42 segundos.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, y el presidente del club Ávila Runners, Álvaro Sánchez, han animado a la participación en esta cita que alcanza su quinta edición y que rinde homenaje a uno de los fundadores del club, fallecido en 2021.

El evento comenzará a las 11.00 horas y constará de dos pruebas en circuitos homologados de 5 y 10 kilómetros de distancia, con la presencia confirmada del abulense Diego Jiménez y de corredoras como Raquel Cordero, Sara García o la abulense Nuria Gutiérrez.

El plazo de inscripción ha quedado habilitado a través de la web runvasport.es o en el establecimiento Bikila Ávila hasta el jueves, aunque también se puede formalizarla el mismo día de la prueba con la suficiente antelación para optar a camisetas, bolsa de corredor, servicios e incentivos económicos de 250, 200 y 150 euros para los tres primeros clasificados absolutos de la modalidad de 10K.