La Menestra Palentina avanza hacia una marca propia con su segundo concurso y jornadas gastronómicas

Presentación de las jornadas de la menestra palentina . - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, junto a la Asociación de Cocineros la Bella Desconocida, han convocado la segunda edición del Concurso y Jornadas de la Menestra Palentina, mientras se avanza en la creación de un sello gastronómico municipal para proteger la autenticidad de este plato.

Este evento, que se celebrará del 2 al 6 de abril, se desarrolla gracias a un convenio entre el consistorio y la asociación La Bella Desconocida, en representación del sector hostelero de la ciudad, que lleva años trabajando junto a la Agencia de Desarrollo Local para generar actividad económica, atraer visitantes y reforzar la identidad de la ciudad en torno a la gastronomía.

En este sentido, la concejala de impulso económico, Judith Castro, ha adelantado también que en el este marco de este acuerdo se ha avanzado en la creación de un sello gastronómico municipal, destinado a identificar, proteger y proyectar la calidad y singularidad de la cocina palentina y, en concreto, de su menestra.

Castro ha destacado que esta iniciativa responde a una estrategia de impulso económico a través la gastronomía local. "El evento no solo pone en valor uno de nuestros platos más representativos, sino que también refleja una estrategia clara de ciudad", ha dicho.

Durante las jornadas, numerosos establecimientos de la capital servirán menestra palentina tanto en versión tradicional como en variantes más creativas, para acercar este plato emblemático a vecinos y visitantes. El certamen culminará el 6 de abril en la Plaza Mayor, donde un jurado profesional elegirá las mejores elaboraciones en esas dos categorías: tradicional y creativa.

Desde la Asociación de Cocineros han subrayado la importancia de mantener viva la esencia del plato, a la vez que se deja espacio a la innovación. Diez establecimientos ya han presentado la inscripción y el plazo para formalizarla continúa abierto.

Tanto el Ayuntamiento de Palencia como los hosteleros han animado a participar porque estas iniciativas benefician tanto a los establecimientos hosteleros como a la imagen de la ciudad, según ha expresado.