Un menor de 16 años herido con varios cortes en una pelea en la capital salmantina

Un vehículo de la Policía Nacional. Foto archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha resultado herido esta tarde como consecuencia de una pelea registrada entre una veintena de personas en la capital salmantina, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Sobre las 19.19 horas, el citado servicio era informado de una pelea entre un grupo de unas 20 personas en la plaza de los Caídos, por la Facultad de Ciencias, en Salamanca capital, donde, en principio, no había personas heridas.

Se ha avisado a la policía local de Salamanca y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, CNP ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un menor de unos 16 años que presentaba algunos cortes y que se encontraba en la calle Palominos, por lo que se ha pasado el aviso a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.