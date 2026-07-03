Al menos cuatro heridos en un choque frontal entre dos turismos en Aldeanueva de Codonal (Segovia)

SEGOVIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han resultado heridas en un choque frontal entre dos turismos que se ha registrado este viernes en el kilómetro 36 de la CL-605, en el término municipal segoviano de Aldeanueva de Codonal, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17.20 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para entre cuatro y seis personas que se encontraban heridas y atrapadas en los vehículos.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la diputación de Segovia y de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos a la zona.