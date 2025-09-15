Al menos dos heridos tras chocar un turismo y un camión que ha volcado en la A-2 en Arcos de Jalón

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

ARCOS DE JALÓN (SORIA), 15 (EUROPA PRESS)

La colisión entre un turismo y un camión que ha volcado en la A-2 a la altura del término soriano de Arcos de Jalón ha causado heridas a, al menos, dos personas, ambas ocupantes del automóvil, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 12:02 horas de este lunes, 15 de septiembre, en el punto kilométrico 166 de la A-2, en Arcos de Jalón sentido Zaragoza, donde han chocado un turismo y un camión que ha volcado tras el impacto.

En el accidente resultaron heridas dos personas que se quedaron atrapadas en el interior del vehículo. El 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia soporte vital básico, un equipo médico de Arcos de Jalón y también acude una ambulancia de Castilla-La Mancha.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar y según informa la DGT el accidente ha causado el corte total de la vía que registra nivel negro en ese punto.