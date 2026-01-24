Al menos dos personas afectas en el incendio de una vivienda en Santovenia (Valladolid)

Publicado: sábado, 24 enero 2026 11:54
   VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Al menos dos personas se han visto afectadas por un incendio en una vivienda situada en la calle Caseta del municipio vallisoletano de Santovenia de Pisuerga.

   Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 10.55 horas y hasta allí se han desplazado bomberos de la Diputación de Valladolid, efectivos de la Guardia Civil de Valladolid y Sacyl, que ha movilizado varios recursos.

   En principio hay dos afectados, un varón y una mujer de unos 75 años.

