Al menos dos personas afectas en el incendio de una vivienda en Santovenia (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid. - 112 CYL - Archivo

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas se han visto afectadas por un incendio en una vivienda situada en la calle Caseta del municipio vallisoletano de Santovenia de Pisuerga.

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 10.55 horas y hasta allí se han desplazado bomberos de la Diputación de Valladolid, efectivos de la Guardia Civil de Valladolid y Sacyl, que ha movilizado varios recursos.

En principio hay dos afectados, un varón y una mujer de unos 75 años.