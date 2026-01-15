El Mercado de los Huertos de Segovia publicará en pocos días la oferta para ocupar sus siete puestos de alimentación

El alcalde de Segovia, José Mazarías . - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la publicación de las bases para optar a la ocupación de los siete puestos de atención al público del restaurado Mercado de los Huertos, junto a la plaza del Doctor Laguna y a pocos metros de la plaza Mayor, que abonarán un alquiler mensual de entre 450 y 524 euros, según sus dimensiones y características.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha explicado que la opción para los interesados será la de ofeerta al alza, con la elección de la mejor propuesta para cada uno de los siete puestos. Los negocios que se instalarán en ellos están prefijados por las bases de adjudicación, y se contemplan así para dar "servicios básicos a los residentes de esta parte de la ciudad, que presentan actualmente esta demanda", ha señalado el regidor.

Entre las ofertas, habrá carnicería, pescadería, panadería-bollería, frutería, ultramarinos, vinacoteca y bebidas y un establecimiento de cafetería y preparación de los alimentos que pueden adquirirse en el propio mercado, y que podrán consumirse allí.

Respecto al cuestionamiento del precio de alquiler que se ofrecerá en las bases, Mazarías ha explicado que para fijar el mismo se ha solicitado una peritación a la firma Atinsa, que ha respondido con recomendaciones que contemplan el precio de alquileres en la zona, un lugar cercano a la plaza Mayor, la calle Real y el propio centro del recinto histórico, aunque "se han rebajado las cantidades", ha destacado el alcalde, que ha recordado que el alquiler es a 15 años y cada interesado que sea adjudicatario debe realizar una inversión final en la adecuación y decoración de cada negocio "de acuerdo a las líneas generales del edificio y la estética tras la restauración".

Mazarías también ha explicado cómo se contempla el caso de que alguno de los siete espacios quede sin ocupar, porque en principio "cada solicitante sólo puede hacerlo por un máximo de dos espacios, pero si alguno queda vacío en la primera fase de oferta, en una segunda ronda se puede optar nuevamente, por parte de nuevos ofertantes o de quienes ya ocupen alguno (o dos) de los espacios".

En cualquier caso, se espera que en pocos días estén publicadas las bases para comenzar a recibir ofertas. Tras ello, pasado el plazo en el que la mesa de contratación municipal estudie cada propuesta, se publicarán las adjudicaciones y, a partir de ahí, "en dos meses se podría adecuar el negocio y abrirlo al público".

En las bases se contempla un máximo de 120 puntos como baremo para lograr la adjudicación. De ellos, 50 puntos corresponden a la oferta económica, valorando la más alta en cada caso. Otros 20 puntos se adjudican a experiencia en actividad en mercados municipales; 20 puntos más para criterios sociales (teniendo en cuenta la necesidad de abasto de materias primarias de los vecinos de la zona), y otros 30 serán adjudicados en un 'juicio de valor', en el que se evaluará una memoria que haga cada solicitante sobre cómo gestionará el espacio y el negocio.

Para el alcalde, la puesta en marcha del renovado Mercado de los Huertos, con este modelo "que se puede ver cómo funciona en muchas otras ciudades", servirá para dinamizar la oferta comercial de esta parte de la ciudad y será "un polo de actividad que revitalizará el comercio en el Casco Antiguo".

Además de este asunto, en la Junta de Gobierno se ha aprobado una modificación de las condiciones de la subvención solicitada por la organización 'Solidaridad, Educación y Desarrollo' para su proyecto 'Tejiendo oportunidades', donde han presentado una reducción del proyecto que, no obstante, no llega a ser causa de modificación del total de la subvención concedida en su momento.

También se ha aprobado la liquidación final de cantidades subvencionadas a 13 entidades culturales que estaban pendientes del último cobro de sus subvenciones por proyectos desarrollados en 2025, y se han hecho públicos los premios de los concursos de decoración navideña, belenes escolares y decoración navideña de comercios. Sobre la Navidad, el alcalde ha querido resaltar el éxito de afluencia al belén municipal en La Alhóndiga, que ha tenido 26.962 visitas.

Otro acuerdo aprobado ha sido el de colaboración con la patronal local de transporte por carretera, Asetra, para facilitar la formación de sus conductores en riesgos laborales, incendios y prevención de riesgos en transporte de mercancías peligrosas, con cursos de formación que serán impartidos en el cuartel municipal de Bomberos.