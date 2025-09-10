El Mercado Medieval y el concierto de Siloé protagonizan el jueves de las Fiestas de Salamanca

SALAMANCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Medieval de las tres culturas previsto en la Vaguada de la Palma inaugura este jueves la programación festiva dedicada a Santa María de la Vega, en una jornada que finalizará con el concierto de Siloé en la Plaza Mayor.

Por otro lado, en la avenida Santiago Madrigal, de 17.00 a 20.30 horas, se instalará la Ludoteca, una instalación de juegos de madera, mientras que en el Patio Chico, a las 19 horas, la compañía Nacho Vilar Producciones & Yllana presentan el espectáculo 'Olympics', en el que cuatro atletas, que no han logrado clasificarse para participar en los Juegos Olímpicos, deciden montar su propia competición olímpica.

A la misma hora, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la Plaza Barcelona y Blocco Charro protagonizará una batucada que partirá de la plaza del Liceo y recorrerá calle Toro, calle Zamora y Plaza Mayor para regresar a la plaza del Liceo.

La programación de este jueves se completa con los conciertos de Ultraligera, patrocinado por Caja Rural de Salamanca, que dará comienzo a las ocho y media de la tarde, y Siloé, previsto a las diez y media de la noche, en la Plaza Mayor.