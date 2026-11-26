BURGOS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Navideño de Oficios Artesanos de Burgos regresará al paseo del Espolón para celebrar su vigesimonovena edición con 26 expositores de artesanía y alimentación procedentes de distintos puntos de España, en una cita que se desarrollará hasta el 5 de enero de 2027.

La muestra estará organizada por primera vez por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, tras la disolución del Colectivo de Artesanos de Burgos (Coarte), entidad que había impulsado históricamente este evento.

Con casi tres décadas de trayectoria, el mercado mantiene su presencia en el calendario navideño de la ciudad como espacio de encuentro entre los profesionales de los oficios y el público. señalan desde la organización a través de un comunicado.

Sus puestos reunirán trabajos de joyería, cerámica, cuero, vidrio, madera, textil, ilustración, cosmética natural y cerería, junto a objetos de decoración, belenes y otras creaciones elaboradas en pequeños talleres.

La representación burgalesa incluirá propuestas como Bellotas y Claveles, Hieros, Puntoamano, Agreste Madera Artesanía o Indómita, junto a profesionales de otras provincias de Castilla y León y de distintos territorios españoles.

La selección permitirá descubrir tanto técnicas de larga tradición como piezas de diseño contemporáneo en las que el conocimiento de los materiales y el trabajo manual se combinan con nuevas formas de creación, además de puestos de alimentación artesana.

El mercado permitirá adquirir las piezas directamente a quienes las elaboran, conocer sus técnicas y descubrir la diversidad de una actividad que combina oficio, creatividad y producción a pequeña escala.

Para los artesanos participantes supone además una oportunidad de comercialización sin intermediarios y de contacto con nuevos compradores en uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

Con la organización de esta vigesimonovena edición, Foacal asume la continuidad del mercado y mantiene su vinculación con la promoción de los oficios artísticos y tradicionales, el comercio de proximidad y la creación artesanal.

La feria, de acceso libre y gratuito, permanecerá abierta en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, cuando abrirá únicamente por la mañana, y el 25 de diciembre y el 1 de enero, jornadas en las que permanecerá cerrada.