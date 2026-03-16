El mercado de La Rondilla, en Valladolid, pierde dos de los nueve puestos adjudicados y volverá a iniciar licitaciones

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aceptado la renuncia de la concesión demanial de tres de los puestos del mercado municipal de La Rondilla, los números 7, 17 y 18, si bien ha adjudicado de nuevo la concesión de este último, por lo que el número de establecimientos abiertos pasa de nueve a siete, de un total de 18.

Al mismo tiempo, el órgano de gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la instalación de negocios en los mercados municipales, que en 2025 se inició precisamente en el mercado de Rondilla, pero que en 2026 se habilitará para todas las superficies municipales de este tipo.

La Junta de Gobierno celebrada este lunes, incluye una serie de acuerdos relativos al mercado de La Rondilla, con varios desistimientos de solicitudes de adjudicación (puestos 14, 4 y 11), que según ha explicado el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, suponen un trámite para puestos en los que se llegó a iniciar el proceso de adjudicación al mostrar interés algún comerciante, pero no llegó a completarse la contratación.

Además, se acepta la renuncia a la concesión demanial de los puestos 18, 7 y 17, que sí que llegaron a adjudicarse. Si bien en uno de los casos, el número 18 que es un negocio de panadería, se ha vuelto a adjudicar ya a otro industrial.

Con ello, si el pasado mes de diciembre el mercado contaba con 9 de los 18 puestos adjudicados, actualmente esa cifra cae a siete. Eso sí, el edil ha aseverado que este mismo lunes ha iniciado los trámites para iniciar otro expediente para licitar la concesión de los puestos restantes.

Martín ha añadido que se modificarán las condiciones, en la línea de lo que apunta que se ha hecho en el mercado de Las Delicias, para flexibilizar los requisitos con respecto a la anterior licitación. "Seguiremos trabajando", ha recalcado el edil de Vox.

Faltaría, ha añadido, subsanar un defecto técnico de un local que se pretende destinar a local de hostelería, que en el diseño original del Mercado, que recuerda que fue impulsado por el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP, no contaba con salida de humos, lo que dificulta llevar a cabo esa actividad. Martín ha subrayado que esa solución está "más cerca".

Por otro lado, con respecto a la aprobación de subvenciones para el año 2026, ha explicado que se dividirán en tres procedimientos a lo largo del año para que se puedan resolver las peticiones a medida que se concedan nuevas adjudicaciones.