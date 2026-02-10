Meridianos rechaza críticas y acusa al Comité de Empresa de Zambrana de usar "información distorsionada para negociar"

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa gestora del Centro de Menores Zambrana, Adis Meridianos, ha rechazado las críticas del Comité de Empresa y le acusa de "usar informaciones distorsionadas como herramienta de negociación sindical".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, la concesionaria ha denunciado la inexistencia de "voluntad real de diálogo por parte de los representantes de los trabajadores", para apelar a la "responsabilidad y disposición al diálogo serio y responsable", y no por la vía "de crear alarma social", ya que ésta "daña la reputación de un servicio público esencial, desprestigia el trabajo diario de los profesionales del centro y desprotege de este modo a los menores atendidos".

Meridianos ha evidenciado que "la oposición continua desde su inicio y antes de su gestión, con las anteriores entidades adjudicatarias del Centro de Menores Zambrana, responde a hechos distorsionados, y a una posición previa y cerrada contraria a la gestión externalizada, independientemente de quién asuma el servicio".

"No existe una situación estructural de incumplimiento de ratios, ni de incumplimiento contractuales, ni se vulneran derechos laborales y existe la garantía plena que se han aplicado de forma rigurosa todas las medidas protectoras y preventivas necesarias para asegurar un entorno seguro y adecuado para menores y profesionales", ha puntualizado.

La empresa ha asegurado que "cumple escrupulosamente" con las obligaciones contractuales y actúa "bajo la supervisión continua y permanente" de la Junta, que dispone "de todos los mecanismos de control y seguimiento", y que en reiteradas ocasiones ha manifestado "que no existen incumplimientos del pliego".

"Adis Meridianos considera inaceptable que se normalice este tipo de informaciones distorsionadas como herramienta de negociación sindical, ni que se utilice la reiteración mediática de denuncias como vía para condicionar decisiones administrativas que deben basarse exclusivamente en criterios técnicos, objetivos y verificables", ha finalizado.