La Mesa aprueba el presupuesto de la Sección 20 con recortes de Vox en publicidad institucional y partidas del CES

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes, con los votos a favor de los miembros del PP y de Vox y el rechazo del PSOE, el proyecto de presupuestos de la Sección 20, relativa al Parlamento autonómico y a las instituciones propias, con un recorte total de 280.000 euros propuesto por Vox que minora un 25 por ciento el gasto en publicidad institucional del Legislativo y un 30 por ciento en partidas del CES para sindicatos, empresarios u organizaciones profesionales agrarias.

También contempla la reducción del 53 por ciento para la promoción de cursos a cargo del Consejo Económico y Social, a los que el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, se ha referido como "gasto supérfluo" que se traducirá en una "reducción considerable" de 280.000 euros, 100.000 en las Cortes y 180.000 en las cuentas del CES.

Hierro ha enmarcado los recortes en el presupuesto de la Sección 20 en el cumplimiento de las medidas del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox que contemplaban, entre otras, la reducción de partidas a los sindicatos, como se materializará en parte a través de la reducción del 30 por ciento de partidas del CES para las organizaciones sociales.

El portavoz de Vox ha asegurado que su partido ha trabajado "conjuntamente" con el PP en el análisis del borrador del presupuesto de la Sección 20 que, según ha aclarado, no deja de ser "una parte más" del futuro proyecto de presupuestos de la Comunidad que, según ha asegurado, también materializará medidas que den cumplimiento al acuerdo de gobierno.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha apostado por "restar polémica" a un "ajuste técnico" en la Sección 20 que ha enmarcado en "la austeridad, la contención del gasto y el criterio de utilidad pública" de "determinadas partidas" y ha hecho hincapié en la importancia de que la aprobación de este trámite permitirá "presentar en plazo" el presupuesto de la Comunidad para 2027, a diferencia de lo que ocurrió el pasado año cuando la falta de acuerdo en la Sección 20 fue uno de los motivos del retraso de la tramitación de las cuentas que finalmente no vieron la luz.

"No creo que haya nada polémico en aprobar un borrador, matizar... Es la Mesa de las Cortes la que tiene que aprobar ese presupuesto, esto no depende de los grupos parlamentarios", ha aclarado García que ha insistido en "restar mayor importancia" a las minoraciones de partidas que se van a aplicar. "Simplemente hemos estado de acuerdo --PP y Vox-- y así se ha aprobado en la Mesa de las Cortes, sin más", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha rechazado los recortes aprobados por PP y Vox que afectan "principalmente" al CES y "de manera un poco preventiva", ha ironizado, ya que, según ha recordado, el planteamiento inicial del acuerdo de gobierno era retirar ayudas a las organizaciones si no cumplen con la función social.

"El problema es quién interpreta lo supérfluo y lo innecesario", ha explicado Martínez que ha lamentado que Vox entienda por innecesario y por supérfluo el trabajo que desarrollan las organizaciones empresariales, los sindicatos o las instituciones propias. Dicho esto, ha recordado que los sindicatos de Castilla y León ya tuvieron que defenderse tras los recortes de Vox al inicio de la anterior legislatura.

"Este año que la 'extrema derecha' gobierna con Mañueco ya sabe lo que es ilegal y lo que no es ilegal. Espero que no cometan una vez más una ilegalidad ya sentenciada. Pero bueno, el tiempo lo dirá", ha concluido.