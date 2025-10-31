Mia Hansen-Love recibe la Espiga de Honor de Seminci: "He tenido momentos en los que he maldecido el cine y a mí misma"

Mia Hansen-Love Recibe La Espiga De Honor En La 70 Seminci: "Este Premio Es Un Estímulo Para Continuar Con Esta Búsqueda Indefinida Que Espero Que Me Siga Toda La Vida" - SEMINCI

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta francesa Mia Hansen-Love ha recibido este viernes la Espiga de Honor de la 70 Semana Internacional del Cine de Valladolid en un acto celebrado en el Teatro Calderón, un galardón que ha acogido como un "estimulo" para continuar en su carrera, durante la cual ha tenido momentos en los que pensaba que se iba a "chocar contra un muro infranqueable" y ha "maldecido" su trabajo, su guion, el cine y a sí misma.

"Si os cuento esto es simplemente para decir que aquello que llamamos la obra de un cineasta, que parece un edificio sólido y tranquilo, puede convertirse en algo frágil y tormentoso", ha compartido con el público vallisoletano, durante su discurso.

Hansen-Love ha subido al escenario para recibir la Espiga de Honor y ha agradecido a Seminci y a toda España por la "cálida acogida" de sus películas. "Este premio tan bonito que recibo esta noche no lo tomo como alguien que lo merece, sino como un estimulo que me va a dar la fuerza para continuar con esta búsqueda indefinida que empecé con mi primera película y que espero que me siga durante toda mi vida", ha expresado.

La cineasta ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre las vicisitudes de la profesión al confesar que cada película que empieza es como un "combate".

"Está la carrera para la financiación, que es la parte más visible, pero detrás se esconde una lucha contra las exigencias del mercado, la presión, los miedos y las dudas", ha detallado, para después asegurar que lleva "tres años luchando" para financiar su próximo proyecto, una película "ambiciosa, de época; una epopeya con una heroína mujer".

El director de Seminci, José Luis Cienfuegos, ha hecho entrega del galardón acompañado de Serge Toubiana, antiguo director de la Cinemateca Francesa y de la revista Cahiers du Cinéma, quien ha formado parte del Jurado Internacional de esta edición.

Cienfuegos ha alabado la obra de Hansen-Love como una de las "más influyentes" en el cine europeo contemporáneo. "Hay ecos de su cine, voluntarios o no, en muchos de los cineastas españoles que están marcando los caminos de nuestro cine: Carla Simón, Jaume Claret, Elena Martín Gimeno o incluso Rodrigo Sorogoyen con la película Eden: Lost in Music", ha afirmado el director del festival.

Toubiana, que conoce a Hansen-Love desde hace 30 años, ha compartido que como él, Mia hizo crítica en Cahiers du Cinéma, y "rápidamente" comprendió que ella iba a dar el salto al cine y en menos de 20 años ha hecho ocho largometrajes.

LA MIRADA DE LA INTIMIDAD

Mia Hansen-Love se inició en la dirección tras haber trabajado como crítica en la revista francesa Cahiers du Cinéma y como actriz en las películas Finales de agosto, principios de septiembre (1998) y Destinos sentimentales (2000), de Olivier Assayas.

En la filmografía de Hansen-L*ve destacan obras como Todo está perdonado (2007), ganadora del Premio Louis Delluc al mejor debut; Le père de mes enfants (2009), premiada en el Festival de Cannes; o El porvenir (2016), Oso de Plata a la mejor dirección del Festival de Berlín. Asimismo, filmes como Un amour de jeunesse (2011), Eden. Lost in Music (2014), Maya (2018), La isla de Bergman (2021) y Una bonita mañana (2022), aclamados por el público y la crítica.

"La cultura, el arte y la vida intelectual juegan un papel esencial en el desarrollo personal de sus protagonistas, que a menudo se entregan a alguna vocación artística como forma de salir adelante después de una pérdida", ha apuntado Cienfuegos previo a la entrega del galardón.

Tras recibir la Espiga de Honor, Hansen-Love ha acompañado una proyección especial de su ópera prima, 'Tout est pardonné'. Estrenada en la Quincena de Realizadores y nominada a los Premios César, es la película que consagró a Hansen-Lpve como cineasta imprescindible del cine europeo del siglo XXI y en la que ya se pueden identificar algunas de las señas que marcarían su obra en adelante.