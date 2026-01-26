MicroBank financió en 2025 más de 86 millones de euros en CyL y aumenta un 16% las operaciones

Oficina de CaixaBank Wealth Management. - CAIXABANK

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banco social de CaixaBank, cerró 2025 con un balance positivo de su actividad en Castilla y León, reflejado en un incremento tanto del número de operaciones como del volumen de financiación con impacto social. En concreto, la entidad formalizó 9.364 operaciones por un valor superior a 86,58 millones de euros, con un importe medio de 9.246 euros por operación.

Estas cifras suponen un aumento del 3,63% en financiación y del 16,57% en el número de operaciones respecto al ejercicio anterior, consolidando la evolución favorable de la actividad de MicroBank en la comunidad autónoma. La financiación a familias, con 8.319 microcréditos concedidos en Castilla y León y un aumento del 20,55% respecto al ejercicio anterior, concentró en 2025 el grueso del volumen de financiación con 58,7 millones de euros.

Por otra parte, MicroBank concedió 965 microcréditos en Castilla y León para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios por un valor total de más de 21,5 millones de euros el año pasado, lo que representa un incremento del 3,69% de financiación respecto a 2024.

Esta distribución de la demanda de créditos es similar a la del conjunto de España. Los microcréditos a familias, con 243.970 operaciones en España y un aumento del 21% respecto al ejercicio anterior, concentraron en 2025 el grueso del volumen de financiación otorgado por MicroBank con un total de 1.672 millones de euros. El importe medio de estos microcréditos -enfocados a facilitar acceso a financiación a personas y hogares con dificultades para acceder al crédito tradicional- se situó en 6.852 euros.

Los préstamos Skills & Education para estudiantes, por su parte, muestran el mayor crecimiento, con un significativo aumento del 73% en volumen de financiación en 2025 que corresponde a 2.707 operaciones por un valor total de 26,4 millones de euros.

APOYO AL EMPLEO Y EMPRESAS SOCIALES

Además de los microcréditos concedidos a particulares, el ámbito de actividad que experimentó un mayor crecimiento en 2025 está vinculado a la financiación para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios, con especial atención al emprendimiento femenino. MicroBank concedió 30.506 microcréditos en España para esta finalidad por un valor de financiación total de 662,4 millones de euros el año pasado, lo que representa un incremento del 19% de financiación respecto a 2024. El importe medio de estos microcréditos se situó en 2025 en 21.713 euros.

Este impulso se refuerza con la MicroBank Academy, la plataforma gratuita que fomenta el emprendimiento. Ofrece cerca de 100 cursos online -desde habilidades digitales e IA hasta gestión empresarial- organizados según las fases clave: iniciar, impulsar y consolidar un negocio. Con contenidos propios y de socios como Google y Accenture, en 2025 superó las 50.000 visitas, reafirmando el compromiso de MicroBank con el emprendimiento, no solo mediante financiación, sino también ofreciendo formación y herramientas para impulsar proyectos.

Destaca también este 2025 el compromiso de la entidad por favorecer la transición ecológica del sector agrario, con el lanzamiento del microcrédito agroinversión sostenible que ha alcanzado cerca de 1,8 millones de euros en financiación. En cuanto al apoyo de MicroBank a empresas sociales, la entidad contribuyó a su fortalecimiento con 55,2 millones de euros para atender 310 proyectos del ámbito social.

"Más allá de las cifras, este balance refleja el impacto que generamos en familias, emprendedores y en sectores esenciales como la educación, la empresa social y el mundo rural, impulsando proyectos que contribuyen al desarrollo social y económico", afirma Cristina González, directora general de MicroBank.

BANCA SOCIAL

MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de Banca Sostenible, integrado dentro del nuevo Plan Estratégico de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio.

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y comercializando sus productos a través de la extensa red comercial de CaixaBank para poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio y proximidad posibles.

En la concesión de los microcréditos, colaboran además de manera activa más de 280 entidades en toda España que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos. Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).