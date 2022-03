'Miedos alimentarios', a debate este martes en el Museo de la Ciencia de Valladolid

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia- Fundación Municipal de Cultura organiza mañana, martes 29 de marzo, a las 19.00 horas, la charla 'Miedos alimentarios', un encuentro, enmarcado en el XII ciclo 'Increíble pero falso' desarrollado gracias a la colaboración del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid.

Según los datos existentes, nunca hemos gozado de la seguridad alimentaria que tenemos en este momento; no obstante, parece que esta percepción no llega al público. La mayoría de noticias sobre alimentación que recibimos suelen ser alarmistas y en muchos casos no se ajustan a la realidad, o solo representan un porcentaje mínimo de ella, explican los organizadores de la charla.

En el encuentro, José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, manifestará que todo esto juega en contra de la imagen y la confianza del público en la comida; lo que provoca que proliferen tanto los miedos como la gente que se aprovecha de ellos a través de la publicidad engañosa.

Pero ¿es verdad que cada vez comemos peor?, ¿la comida ecológica es más sana?, ¿nos estamos envenenando por los pesticidas?, ¿es mejor una etiqueta que ponga sin conservantes ni colorantes?, ¿los transgénicos son peligrosos? Éstas son solo algunas de las cuestiones que José Miguel Mulet analizará durante la charla.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio del Museo y cuya entrada será libre hasta completar aforo.

Además, se podrá seguir en directo a través de la página de Facebook del Museo: https://www.facebook.com/MuseoCienciaDeValladolid