Miembros de asociaciones vecinales de Valladolid visitan el Sistema automático de Información Hidrológica de la CHD. - CHD

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de miembros de distintas asociaciones vecinales de la capital vallisoletana ha visitado este jueves las instalaciones del centro de control de cuenca donde se coordina el trabajo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

A la visita, organizada por la CHD en el marco de la Semnana de Administración Abierta, han asistido miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado' de Valladolid.

En ella, ha participado una veintena de miembros de diferentes asociaciones vecinales de la capital vallisoletana, que han podido conocer de primera mano tanto las instalaciones del centro de control de cuenca, localizado en la esclusa 42 del Canal de Castilla, como el trabajo que desarrolla el SAIH del Organismo de cuenca.

En concreto, han participado en la visita miembros de las asociaciones vecinales de Barrio España, La Rubia, Cuatro de Marzo, Barrio Belén, Pilarica, La Overuela y Laguna de Duero.

Esta jornada se enmarca en la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa que tiene como finalidad acercar las administraciones públicas a la ciudadanía basándose en los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración.

En este caso, la CHD ha querido mostrar a las asociaciones de vecinos de Valladolid uno de los servicios más importantes del Organismo, el SAIH, que constituye la principal herramienta de observación de datos hidrológicos y meteorológicos en tiempo real, tanto para las tareas de control y vigilancia de cauces en ríos como para la detección en tiempo de posibles situaciones extraordinarias, lo que permite dar inicio a los protocolos de comunicación de situaciones extraordinarias hacia las distintas entidades involucradas en la gestión de episodios de avenida o sequía.

La detección a tiempo de posibles situaciones anómalas constituye un factor fundamental de cara a minimizar el impacto social, económico, material y medioambiental de este tipo de situaciones.

SITUACIÓN Y NIVELES

El SAIH proporciona información relativa a los niveles y caudales circulantes por los principales ríos y afluentes; el nivel y volumen embalsado en las diferentes presas; el caudal desembalsado por los aliviaderos, válvulas y compuertas de las mismas; la lluvia en numerosos puntos en toda la geografía de la cuenca; así como los caudales detraídos por los principales usos del agua en la cuenca.

En relación a los diferentes puntos de control, el SAIH cuenta con 36 estaciones en embalses, 179 estaciones de aforo en los principales cauces y afluentes, y 71 estaciones pluviométricas.

Localizado en la esclusa 42 del Canal de Castilla, este centro es el encargado de gestionar la adquisición de los datos, almacenarlos, procesarlos, presentarlos y difundirlos.

En el mismo se ubican los especialistas que se ocupan de revisar y validar la información, mantener los sistemas, elaborar previsiones, realizar ajustes y calibraciones, desarrollar nuevas herramientas de explotación y dar apoyo a los equipos de mantenimiento que se reparten por toda la cuenca. Actualmente, trabajan 13 profesionales.

En situaciones extraordinarias, desde el centro de control de cuenca se efectúa tanto el seguimiento como la comunicación de la información prevista con el objetivo de dar cumplimiento a los protocolos de aviso establecidos que permiten minimizar los impactos de dichas situaciones.