Los miembros del Consejo de la Infancia de Valladolid plantean en el pleno cuestiones sobre participación y seguridad

Pleno del Consejo de la Infancia en el Ayuntamiento de Valladolid, presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido el primer Pleno del Consejo Municipal de la Infancia del año 2026, que se ha celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial y en el que los miembros de esta representación de escolares de la ciudad han planteado cuestiones en las que han trabajado en los últimos meses como el derecho a la participación de la infancia en la vida de la ciudad o la protección social y económica de la familia

Carnero ha estado acompañado por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, vicepresidenta de la sesión; y los concejales vocales, con representación del equipo de Gobierno y del Grupo Municipal Socialista.

Este Consejo Municipal de la Infancia es un órgano de participación que pretende favorecer la participación de los menores de Valladolid en las actuaciones de la política municipal y promueve el ejercicio de los derechos de la infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Las ideas y propuestas de cómo mejorar la vida de la ciudad, especialmente de la infancia, ha sido los principales contenidos del Pleno.

Los menores, miembros del Consejo Municipal de Infancia, han trabajado previamente en sus colegios sobre estos temas y en el Pleno han aportado sus ideas, propuestas y consultas. Como novedad este año, además de este trabajo previo en los centros, han mantenido dos reuniones donde han trabajado con un monitor todas estas propuestas.

El alcalde de Valladolid ha destacado que "los plenos de la infancia son mucho más que una reunión institucional, son un espacio donde la voz de los niños adquiere valor, protagonismo y capacidad de transformar nuestra ciudad".

Asimismo, ha señalado que, a través de estos encuentros, "la infancia aprende que participar, opinar y proponer también es construir una comunidad democrática y sana".

Carnero ha remarcado además que "en cada pleno se comparten ideas, ilusiones y preocupaciones sobre el presente y el futuro de Valladolid", poniendo en valor la implicación de los menores en la construcción de una ciudad más participativa.

Entre esas propuestas y preocupaciones, los alumnos han incidido en que quieren ser escuchados por el Ayuntamiento, a lo que la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, les ha explicado la instalación de un buzón físico para recoger propuestas infantiles en las instalaciones municipales de San Benito.

SEGURIDAD CIUDADANA

Un asunto en el que los jóvenes alumnos han mencionado cierta inquietud es la seguridad en las calles ante la proliferación de bandas juveniles, un aspecto que Carvajal ha reconocido la preocupación del Ayuntamiento con esta situación y ha recordado que el Grupo Municipal Vox logró que se aprobara una moción "dirigida a trabajar en diferentes ámbitos" contra esta "lacra".

Así, ha señalado que además de la colaboración entre los cuerpos de policía, considera que el primer paso es el educativo. Para ello se ha solicitado una colaboración "inter administrativa también con la Junta de Castilla y León para "frenar esta escalada de violencia desde la educación", tanto para los alumnos como para que los padres puedan acudir a servicios especializados para que los asesoren si detectan alguna actitud preocupante de sus hijos.

Carvajal ha insistido que en estas bandas no quiere hablar de nacionalidades, porque en ellas "hay personas de todas las procedencias" y ha insistido en el mensaje a los pequeños de que si observan a algún compañero "que esté siendo captado" por una banda es importante avisar a los profesores.

La edil de Vox ha destacado que "los menores aportan una mirada sincera, creativa y cercana a las necesidades reales de su entorno, recordándonos la importancia de escuchar con atención a quienes representan el futuro de nuestra sociedad".

Además, Carvajal ha explicado que en el Ayuntamiento "pretendemos fomentar valores como el respeto, la responsabilidad, la convivencia y la solidaridad, ayudando a formar adultos del futuro críticos y participativos".

En este sentido, ha añadido que estos espacios también buscan "fortalecer el vínculo entre las instituciones y la infancia, demostrando que las opiniones de nuestros menores cuentan y que sus propuestas pueden contribuir a hacer una ciudad más amable y humana para todos".

INFORME DE ACTUACIONES

En la sesión se han detallado las actuaciones que se han desarrollado en el ámbito de la infancia desde la celebración del último Pleno de la Infancia el 27 de noviembre de 2025 tales como celebración del Día de la Constitución, la programación de Navidad, el 'Carnaval de los coles' o las convocatorias de las ayudas de material escolar y 'Compartiendo Verano', que ya se han publicado, entre otras.

En el marco de este Consejo Municipal de la Infancia se ha informado de que Valladolid ha renovado el reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia', otorgado por UNICEF, un distintivo que la ciudad mantiene desde 2012.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA

La composición actual del Consejo Municipal de la Infancia se estrenó en el Pleno del 27 de noviembre de 2025, con 32 escolares de ocho centros --16 vocales y 16 suplentes-- la mitad de ellos de centros de educación primaria como el CEIP Gonzalo de Córdoba, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP San Fernando y CEIP Zorrilla en primaria; y de secundaria Maristas La Inmaculada, Juan de Juni, Centro Cultural y Nuestra Señora de la Consolación-Agustinas.

También forman parte de él entidades como Unicef, Fundación Secretariado Gitano y Cáritas Diocesana, como vocales. Asimismo, cuenta con la presencia de representantes de otras entidades como Aleste, Ymca y Red Íncola.