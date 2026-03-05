El Miguel Delibes acoge este domingo al 'Cuarteto Cosmos' dentro del Ciclo de Recitales y Música de Cámara. - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES DE VALLADOLID

El 'Cuarteto Cosmos' será el protagonista este domingo del séptimo recital del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26 del Centro Cultural Miguel Delibes, previsto a las 19.30 horas en la Sala de Cámara. En esta ocasión, el recital está coproducido junto al Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

El 'Cuarteto Cosmos' es una de las formaciones camerísticas más prometedoras de la escena española. El cuarteto de cuerda está integrado por los violinistas Bernat Prat y Helena Satué, la violista Lara Fernández y el violonchelista Oriol Prat, formando una agrupación que ha cosechado importantes galardones, entre los que se encuentran el Irene Steels-Wilsing de Heidelberg, el Montserrat Alavedra, el Joseph Joachim de Weimar y el Carl Nielsen de Copenhague.

Participan regularmente en los principales festivales y ciclos de referencia como la Bienal de Cuartetos de Barcelona, el Liceo de Cámara XXI en el Auditorio Nacional de Madrid (CNDM), el Festival de Música y Danza de Granada, el Círculo de Cámara en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o la Quincena Musical de San Sebastián.

El cuarteto de cuerda destaca por su apuesta por la música contemporánea. En este recital ofrecerán un recorrido a través de cuatro siglos de música británica para cuerda. El recital comenzará con el Cuarteto en sol menor, op. 74 n.º 3, 'El jinete', de Joseph Haydn (1732-1809). Apodada 'El jinete' por los enérgicos galopes de su último movimiento, es considerada uno de los mayores logros del compositor en este género.

La siguiente obra supone un salto temporal con la interpretación de The Four Quarters, op. 28, de Thomas Adès (1971), un trabajo que busca explorar los diferentes momentos del día a través de cuatro movimientos. A continuación, el cuarteto interpretará Fantasía n.º 4 en sol menor, Z 735, de Henry Purcell (1659-1695), caracterizada por el refinamiento tímbrico a través del uso de armónicos con una gran complejidad rítmica que pone a prueba a los intérpretes.

Por último, la formación interpretará Cuarteto de cuerda n.º 3 en sol mayor, op. 94, de Benjamin Britten (1913-1976), una obra que incorpora reminiscencias temáticas de la ópera Muerte en Venecia del propio Britten.

El 22 de marzo tendrá lugar la tercera coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical. Se trata del proyecto 'Falla imaginado', donde el pianista Moisés P. Sánchez propone, junto a la violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero, un homenaje a una de las figuras más universales de la música española en el 150 aniversario de su nacimiento.

El 12 de abril, regresará Kirill Gerstein, pianista de una extraordinaria versatilidad que, junto a un ensemble de la OSCyL, ofrecerá su última participación como artista en residencia, en un programa que incluye joyas del repertorio clásico y contemporáneo, con obras de Francisco Coll, György Ligeti y W. A. Mozart.

La temporada 2025-2026 del ciclo de Recitales y Música de Cámara llegará a su fin el 17 de mayo, con un broche de oro: el debut del 'Trío Sitkovetsky' en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ofrecerán un recital con obras de Haydn, Cécile Chaminade y Brahms.

Se pueden adquirir entradas para cada uno de los recitale al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.