El Miguel Delibes de Valladolid acoge el domingo el estreno del concierto 'Las voces del río: un viaje a capela'

Archivo - El Centro Cultural Miguel Delibes acoge el estreno del concierto 'Las voces del río: un viaje a capela' de Tag Time - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES - Archivo

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá este domingo, 24 de mayo, a las 19.30 horas en la Sala de Cámara, el estreno del concierto 'Las voces del río: un viaje a capela' de la agrupación vocal Tag Time.

En este nuevo espectáculo, Tag Time realizará un viaje musical en el que recorrerá diferentes géneros musicales del Siglo XX en una travesía a lo largo de la música, el "río emocional de la vida", según ha destacado el centro cultural a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una travesía que llevará a los espectadores desde las aguas tranquilas del folk hasta su desembocadura en el luminoso pop global, pasando por las peligrosas aguas del jazz y los sinuosos meandros del rock and roll.

Cada canción es una historia, un movimiento apenas detenido en la corriente infinita de la música en un espectáculo inclusivo, cargado de emoción y estímulo para los sentidos.

La nueva propuesta de la agrupación vocal está creada por Antonio Morcillo López, encargado del texto y la Dramaturgia, junto a la dirección escénica de Patricia Roldán.

Las entradas para el concierto, al precio de 15 euros, se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.