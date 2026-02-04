El Miguel Delibes de Valladolid acoge el domingo un recital con el pianista Kirill Gerstein

El Centro Cultural Miguel Delibes acoge el domingo un recital con el pianista Kirill Gerstein dentro del Ciclo de Recitales y Música de Cámara - JCYL

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge este domingo a las 19.30 horas un recital con el pianista Kirill Gerstein enmarcado en el IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara presenta un programa con obras de Liszt y Brahms.

El pianista Kirill Gerstein, artista residente en la presente Temporada 2025/26, es reconocido por su versatilidad y curiosidad artística, cualidades que le han llevado a explorar un amplio repertorio, ha destacado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Su interpretación se distingue por la inteligencia musical, la claridad expresiva y un virtuosismo que combina energía e imaginación.

Una interpretación que ha sido reconocida con múltiples premios como el Gilmore Artist Award y el Arthur Rubinstein International Piano Master Competition.

Su carrera internacional incluye colaboraciones con las principales orquestas del mundo, entre ellas la London Symphony Orchestra (LSO), la New York Philharmonic (NY Phil), Los Angeles Philharmonic (LA Phil) y la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO), bajo la dirección de grandes figuras como Riccardo Chailly, Gustavo Dudamel y Andris Nelsons.

El programa del sexto recital tiene un marcado carácter romántico con obras de Liszt y Brahms.

DIEZ RECITALES HASTA MAYO

Tras este sexto recital, el IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara ofrecerá su segunda colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical en esta temporada.

El séptimo recital será el 8 de marzo y estará protagonizada por el Cuarteto Cosmos, uno de los grupos más prometedores de la escena camerística española, que ofrecerá un repertorio con obras de Haydn, Thomas Adès, Purcell y Britten.

También en marzo, el día 22, en la tercera coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, Moisés Sánchez al piano propone, junto a la violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero, el proyecto 'Falla imaginado', que rinde homenaje a una de las figuras más universales de la música española en el 150 aniversario de su nacimiento.

El 12 de abril, de nuevo regresa Kirill Gerstein, pianista de una extraordinaria versatilidad que, junto a un ensemble de la OSCyL ofrecerá su última participación como artista en residencia, en un programa que incluye joyas del repertorio clásico y contemporáneo, con obras de Francisco Coll, György Ligeti y W. A. Mozart.

La temporada 2025-2026 del ciclo de Recitales y Música de Cámara llegará a su fin el 17 de mayo, con un broche de oro: el debut del Trío Sitkovetsky en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ofrecerán un recital con obras de Haydn, Cécile Chaminade y Brahms.

Entradas a la venta Se pueden adquirir entradas para cada uno de los recitales, al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.