Miguel de Simón, doctor en Ingeniería Eléctrica, sobre medidas antiapagón: "Son prudentes pero podrían encarecer costes"

El doctor del área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León (ULE) Miguel de Simón ha advertido que las posibilidades de que se reproduzca un apagón como el del pasado 28 de abril "son reales mientras no se implementen medidas estructurales en el sistema eléctrico", por lo que ve "prudentes" las medidas de Red Eléctrica de España (REE) para anticipar fallos aunque afectará a las tarifas de los consumidores.

En un comunicado de la ULE, recogido por Europa Press, el expero ha respaldado las medidas de Red Eléctrica, que ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) modificar "de forma urgente" varios procedimientos de operación del sistema ante el riesgo "inminente" de colapso de las tensiones en la red.

En este sentido, De Simón ha advertido de que las medidas "requieren tiempo e inversión" y es "imprescindible" aplicarlas para "evitar un nuevo episodio de inestabilidad como el ocurrido la pasada primavera, tras detectar en las últimas semanas fluctuaciones bruscas de tensión en la red de transporte, difíciles de controlar en un sistema cada vez más dominado por energías renovables".

Entre las medidas propuestas se han incluido limitar la velocidad de cambio en la generación solar eólica, reforzar las reservas de potencia y mejorar el control de tensiones, decisiones que, a juicio del investigador "son prudentes y buscan anticiparse ante posibles fallos, pero que podrían encarecer los costes del sistema".

En este sentido, ha advertido de que las medidas no serán "neutras" para el consumidor, ya que "el refuerzo de la seguridad operativa puede implicar la puesta en marcha forzada de grupos térmicos, turbinas de gas y ciclos combinados", lo que supondría "un aumento de los costes de los servicios de ajuste, que acabarían trasladándose al precio final de la electricidad".

Así, "los primeros afectados serían los consumidores acogidos a tarifas indexadas, como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que las tarifas fijas se verían afectadas de forma diferida, al renovarse los contratos", ha explicado.

Asimismo, ha precisado que "algunas instalaciones renovables podrían ver limitada su participación en determinados mercados de ajuste debido a las nuevas restricciones sobre rampas de generación, lo que podría afectar temporalmente a su rentabilidad".

Por otro lado, el experto ha subrayado que "el origen de estas dificultades no puede atribuirse únicamente a las energías renovables", un aspecto en el que ha detallado que "la transición hacia un sistema libre de emisiones de CO2 ha incrementado la generación renovable, principalmente solar y eólica, que inyecta energía a la red mediante electrónica de potencia".

En este sentido, ha recordado que "aunque esta tecnología puede gestionar potencia activa y reactiva, tensión e incluso frecuencia, los mecanismos que lo permiten aún no están plenamente desplegados ni regulados", y ha indicado que a medida que se generalicen estas capacidades y se integren en la normativa operativa, "los retos actuales se mitigarán".