Miles de personas se movilizan en las calles de CyL para reclamar sueldos y viviendas dignas pese a la lluvia

Miles de personas reclaman en CyL salarios y vivienda digna en una jornada marcada por la intensa lluvia - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este miércoles a las calles de diferentes puntos de Castilla y León con motivo de la huelga general del 11 de noviembre para reclamar mejores salariales y vivienda digna, en movilizaciones que han estado marcadas por las intensas lluvia.

En la capital abulense, la manifestación convocada con motivo de la huelga general para reclamar sueldos y vivienda digna ha transcurrido sin incidentes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

La única acción reseñable de la tarde ha sido la colocación de una pancarta en la plaza de Santa Ana con el mensaje 'Sindicatos vendeobreros'.

Más de 6.000 personas se han manifestado este miércoles en las calles de Burgos convocadas por el Sindicato de Vivienda, UGT, CCOO y CGT, en la manifestación con motivo de la huelga general de este 11 de noviembre.

A pesar de la lluvia, la gente se ha animado a participar en esta convocatoria que ha recorrido las calles centrales de la ciudad.

La comitiva ha partido de la plaza del Cid a las 19 horas y ha recorrido la calle Vitoria, San Lesmes, plaza de España, avenida del Cid, Concordia, Lain Calvo, para llegar a la plaza del rey San Fernando frente a la Catedral, y desde ahí por el Espolón a la plaza Mayor.

En esta cita, la mayor convocatoria de huelga en 14 años, desde la celebrada en noviembre de 2012, la secretaria provincial de UGT Burgos, Sara Gil; y su homólogo de CCOO, Rubén Velasco, han incidido en la importancia de esta cita para la clase obrera trabajadora.

Por su parte, el representante del sindicato de vivienda, Adrian Mayén, ha apuntado que las movilizaciones van a continuar y ha subrayado la "importancia" de la huelga y el "éxito" de participación tanto en la jornada de paro como en la manifestación vespertina que ha terminado con la lectura de un manifiesto en la plaza Mayor.

Unos 4.000 palentinos, según el recuento de la Policía Nacional, se han sumado en Palencia a la manifestación convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, con motivo de la Huelga General de este 11N. La marcha ha transcurrido sin incidentes y acompañada en todo momento por la lluvia.

Como en el resto de concentraciones, el lema que abría la marcha ha sido 'Vivienda, salario, servicios mínimos', tras el que los manifestantes han recorrido la calle Mayor de la capital en defensa de los salarios, la vivienda y las pensiones.

Por su parte, las otras dos concentraciones de la provincia, convocadas en Guardo y Aguilar de Campoo, también han concluido sin incidentes.

La manifestación de apoyo a la huelga general en Salamanca ha partido desde la sede de los sindicatos UGT y CCOO en la Gran Vía sobre las 19.30 horas encabezada por una pancarta en la que se leía 'Vivienda, Salarios y Servicios Públicos'.

Bajo una persistente lluvia, los manifestantes han comenzado el recorrido que finaliza en la Plaza Mayor con cánticos que han rezado 'obrero si no luchas, nadie te escucha', 'si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra', 'no nos mires, únete' o 'viva la lucha de la clase obrera'.

Antes de partir con la marcha, sindicatos convocantes y la Asamblea de Inquilinas de Salamanca han negado que los datos de seguimiento durante la jornada sean del uno por ciento como ha apuntado CEOE Cepyme y de tres por ciento como han asegurado desde la Universidad, aunque no han ofrecido otros números que, han indicado, darán el jueves.

Cerca de 1.500 personas han participado este miércoles en la manifestación celebrada en Segovia, que cierra la jornada de huelga general convocada por los sindicatos de trabajadores, la última actividad de una jornada que ha transcurrido sin incidentes de relevancia.

La marcha, cuya asistencia se ha estimado en cerca de 1.500 personas, ha partido de la Plaza de Toros y ha discurrido por las calles Juan Carlos I y Ezequiel González y por la avenida del Acueducto hasta concluir en la plaza del Azoguejo.

Durante la mañana, los sindicatos han organizado piquetes informativos en distintos puntos de la ciudad, como las plazas

del Azoguejo y del Voluntariado, la estación de autobuses y varias empresas. En opinión de los representantes sindicales de la provincia, los servicios mínimos fijados en el transporte han resultado "algo abusivos". Los representantes sindicales han reconocido que la jornada no ha sido de "seguimiento masivo", aunque han destacado la implicación de delegados, ciudadanos y simpatizantes.

El día se ha descrito como "plácido", pese a una pintada, realizada en la fachada de la Federación Empresarial Segoviana, que los portavoces sindicales consideran "de escasa importancia", mientras han agradecido el "comportamiento ejemplar" de los participantes.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha valorado como "hiperpositiva" la movilización y subrayan que en una ciudad pequeña convocar es más complicado porque 'tu jefe y tu casero' pueden ser tus vecinos.

Algo más de un millar de personas ha participado en la tarde de este miércoles en la manifestación convocada por los sindicatos y que ha partido, bajo la lluvia, desde la plaza Mayor de Soria para recorrer el centro de la ciudad.

Los representantes de CCOO, UGT y CGT se han referido a un "día importante" para la clase obrera y para "la sociedad en general" para reivindicar "derechos esenciales y el estado de bienestar" como un "salario digno, una vivienda asequible y una defensa de los servicios públicos y también de unos convenios colectivos que se adecúen".

Así, se han referido a un día "de reivindicación donde el clamor social ha salido a la calle pare reivindicar sus derechos y el estado de bienestar".

Los sindicatos han lamentado las declaraciones de la patronal que han calificado de "fracaso" la huelga en Soria y han apuntado que a primera hora "ya tenían sus números", algo que es "cuestionable".

En la manifestación ha participado el secretario regional del PSOE, el soriano Carlos Martínez.

En Valladolid, las dos manifestaciones convocadas este miércoles con motivo de la huelga general del 11N han recorrido las principales calles de la ciudad en una tarde marcada por la intensa lluvia con el objetivo de recomponer la estructura de rentas en España país para combatir las "grandes desigualdades" producidas en estos últimos años, con especial transcendencia en el acceso a la vivienda en alquiler o en propiedad, así como por la gran escalada de los precios y del IPC, derivados de los conflictos bélicos internacionales.

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, respectivamente, han defendido, antes de participar en la manifestación convocada en la capital del Pisuerga, que las organizaciones sindicales han cifrado en 30.000 personas, que la movilización supone un "primer paso" para reclamar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, con especial atención a los salarios, la vivienda y la negociación colectiva.

En Zamora, más de 2.000 personas han acudido a la llamada de los sindicatos y se han sumado a la manifestación convocada en el marco de la huelga general del 11 de noviembre.

Bajo una fuerte lluvia que ha obligado a acortar el recorrido previsto, los asistentes han ido desde la plaza de La Marina hasta la de la Constitución, donde se ha leído el manifiesto redactado para la ocasión.

En ese texto, los representantes de las distintas organizaciones convocantes han constatado que "no puede ser" que Zamora esté padeciendo un incremento de los precios de la vivienda mientras existen más de 40.000 casas vacías en la provincia.

Además, los responsables de UGT y Comisiones Obreras han lamentado la actuación policial en un incidente matinal con los piquetes que se ha saldado con cinco sindicalistas recibiendo atención hospitalaria y dos agentes con partes de lesiones.