Miles de personas reclaman que el tren de FEVE llegue al centro de León

Miles de personas protestan en León para pedir que el tren de FEVE llegue al centro de la ciudad - EUROPA PRESS

LEÓN, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este domingo en la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) de León para reclamar que este llegué a la estación de Matallana y rechazar el tapado del trazado ferroviario que se prevé desde el apeadero de La Asunción para que el tramo se cubra con autobuses eléctricos.

La manifestación ha comenzado a las 12.30 horas en el apeadero de La Asunción, desde donde se ha hecho una cadena humana formada por los participantes, quienes han portado banderas y carteles, y se han desplegado así sobre las vías.

En este contexto, se han oído cánticos como "manifestación para que FEVE llegue a la estación" o se han podido leer carteles que rezaban '15 años sin tren', 'Salvemos nuestro tren de FEVE' o 'No al entierro de 15,4 millones de euros'. Ha habido representación de distintas entidades de los municipios afectados, así como representantes de partidos políticos.

Al final de la manifestación, que ha concluido en el Ayuntamiento de León, se ha leído un manifiesto en el que la Plataforma ha mostrado su rechazo a la "humillación" que se pretende llevar a cabo con la implantación de autobuses en lugar de poner en marcha las vías. En este sentido, han demandado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, que haga caso a sus demandas.

Por su parte, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez ha participado en la protesta y se ha comprometido a hacer "todo lo posible" desde el Ayuntamiento para que el tren llegue al centro de la ciudad y no se eliminarán las vías de la traza de FEVE.