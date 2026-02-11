Un millar de trabajadores del transporte sanitario exige a la Junta salir de la precariedad y no prorrogar el contrato

Cabecera de la manifestación del sector de transporte sanitario. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un millar de trabajadores vinculados al transporte sanitario y a los servicios de emergencia 1-1-2 y 061 se ha movilizado hoy en Valladolid para exigir salarios que les haga salir "de la precariedad", no prorrogar el actual contrato con la concesionaria --HT Group-- y que se abra el debate sobre un cambio de modelo hacia la gestión pública al "tratarse de un servicio esencial".

Así lo ha reivindicado el presidente del Comité de Empresa en Ambulancia Rodrigo en Valladolid, Sergio Zamora, que ha señalado que en el sector trabajan más de 2.500 personas cuyo salario está "por debajo del SMI". "Queremos que se cumplan los pliegos del concierto, algo tan sencillo como cumplir la legalidad. La administración se niega a hacer esto público, solo atiende a los intereses privados de algunas empresas. Y lo que necesitamos es que los pacientes estén oportunamente atendidos", ha abundado.

El representante sindical de CGT, que es quien ha promovido una movilización a la que también se han sumado otras organizaciones sindicales como UGT, ha incidido en que a pesar de las "numerosas denuncias" que han elevado a la administración, ésta no ha investigado para "dar todo por válido". "Paga una serie de conceptos que no están haciendo cumplir. Y eso se refleja tanto en nuestros sueldos como en las condiciones en las que llevamos a los pacientes", ha añadido.

En este contexto, ha lamentado que muchos trabajadores estén abandonando la profesión o se van a otras comunidades con gestión pública porque "quieren llegar a fin de mes".

Sergio Zamora ha denunciado, además, los problemas con las ambulancias, tanto las de urgencias como las que se utilizan para trasladar a pacientes que necesitan tratamientos oncológicos, diálisis, entre otros, al subrayar que cada "8 o 10 días" las tienen que cambiar porque se estropean, además de que el material que se usa es "obsoleto", lo que redunda en la atención al ciudadano.

El delegado del Comité de Empresa ha explicado que en Castilla y León opera un "monopolio" ya que HT Groupo tiene la concesión en todas las provincias a excepción de Soria --Direxis--, y ha reiterado que no se prorrogue "ni un día más el contrato vigente" y abrir un proceso de negociación "real para un nuevo convenio que garantice salarios que permitan vivir y trabajar en Castilla y León sin tener que recurrir a ayudas públicas o a dobles empleos".

Desde UGT, Marta Vián del Val se ha sumado a la movilización al entender que es el "sentir" de los trabajadores, al tiempo que ha avanzado contactos con la Administración autonómica. "Nos hemos reunido con la Consejería de Sanidad, hemos hablado con representantes de la Consejería, les hemos pedido un compromiso político de que no se prorrogue la licitación de las ambulancias en Castilla y León para que podamos mejorar el convenio actual, negociar uno nuevo y no se corten los presupuestos que actualmente ni se prorroguen esos presupuestos para que mejore la calidad del empleo del transporte sanitario.

La manifestación ha partido del Paseo del Hospital Militar, a las puertas de la Gerencia de Emergencias Sanitarias 1-1-2; para seguir por el Paseo de Zorrilla, Miguel Íscar, Duque de la Victoria, Ferrari, Plaza Mayor, Calle Santiago, Paseo Zorrilla y finalizar, sobre las 14.00 horas en las puertas de la Consejería de Sanidad.