Mina El Hammani recibirá el Roel de Actriz del Siglo XXI en la 39 Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid)

La actriz Mina El Hammani posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) ha anunciado este lunes que la intérprete madrileña Mina El Hammani recibirá el Roel de Actriz del Siglo XXI en su 39 edición, un reconocimiento que se suma a la trayectoria de la artista, quien recientemente ha sido distinguida con el Premio Talía a Joven Talento 2025 de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Mina El Hammani ha desarrollado una carrera versátil con trabajos en cine, televisión y teatro. En el ámbito cinematográfico, la actriz ha destacado en los últimos años por su papel protagonista en 'La tierra de Amira', debut en la dirección de Roberto Jiménez, así como por sus participaciones en las cintas 'Mañana es hoy', de Nacho García Velilla, y 'RAQA', dirigida por Gerardo Herrero.

En el sector televisivo, la intérprete ha obtenido un amplio reconocimiento público tras formar parte del reparto principal de la serie 'Élite'. Su trayectoria en la pequeña pantalla incluye también proyectos como 'El Príncipe', 'Historias para no dormir', 'Operación Marea Negra 3', 'El internado: Las Cumbres' y, más recientemente, su participación en 'El clan Olimpia' para la plataforma Disney+.

Asimismo, su labor en las artes escénicas ha sido respaldada por la crítica tras participar en montajes como 'Dentro de la tierra', para el Centro Dramático Nacional, o las obras 'Edipo. A través de las llamas' y 'Las troyanas', ambas presentadas en el Festival de Mérida. Por esta última producción, ha obtenido una nominación de la Unión de Actores a mejor actriz en 2026.

Con este galardón, El Hammani se incorpora a una nómina de premiadas en la que figuran nombres como Marina Salas, Laia Costa, Vicky Luengo, Susana Abaitua, Ingrid García-Jonsson, Elena Anaya o Bárbara Lennie, entre otras. La actriz inició su formación en 2013 y ha completado sus estudios con profesionales como Iñaki Aierra, Manuel Castillo y Andrés Lima.