Ministerio, Junta y Ayuntamiento de Segovia colaborarán en la conservación y restauración del Acueducto

El secretario de Estado, Jordi Martí (izda); el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el consejero de Cultura en funciones, Gonzalo Santonja, firman el protocolo sobre el Acueducto. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia han suscrito un Protocolo General de Actuación para desarrollar actuaciones de conservación preventiva, restauración, investigación y difusión del Acueducto romano de la ciudad de Segovia.

El documento ha sido firmado por el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau; el consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja Gómez, y el alcalde de Segovia, José Mazarías Pérez.

El acuerdo tiene como finalidad articular la colaboración entre las tres administraciones para la realización de proyectos conjuntos de conservación y restauración del monumento, declarado Bien de Interés Cultural y reconocido por la Unesco como parte de la Ciudad Vieja de Segovia, incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad desde 1985.

El protocolo establece como prioridad inmediata garantizar la conservación preventiva del monumento, asegurar el asesoramiento técnico en las intervenciones que afecten al área del Acueducto y la redacción de un Plan de Actuación específico para su conservación y restauración.

El texto suscrito tiene naturaleza de declaración de intenciones y no comporta compromisos jurídicos concretos ni partidas presupuestarias predeterminadas en el propio documento. Los proyectos específicos de cooperación derivados del protocolo se instrumentarán mediante acuerdos o convenios particulares, en los que se fijarán las obligaciones concretas de cada parte y los compromisos económicos correspondientes, siempre sujetos a las disponibilidades presupuestarias anuales de cada administración.

En el acto de firma, el alcalde Mazarías ha detallado las actuaciones que el Ayuntamiento de Segovia ha desarrollado sobre el monumento desde 2023 como la aprobación del Plan Estratégico y de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto, validado por la Unesco y único plan de estas características reconocido en el ámbito de Castilla y León, así como la realización de limpiezas periódicas de vegetación en todos los arcos del acueducto y en su traza extraurbana.

ACTUACIONES

El alcalde ha señalado además que el Ayuntamiento ha redactado, en colaboración con el Ministerio de Cultura, el proyecto de restauración de los pilares 0 al 6 del acueducto, en todos sus alzados incluido el canal, y los apoyos de las pilas 69 y 70.

A estas actuaciones se sumará próximamente la instalación de tres sensores de inclinación en las pilas 69 y 70 y de dos sensores de vibración en la zona central del monumento, para monitorizar su comportamiento estructural y anticiparse a posibles procesos de deterioro. Está prevista igualmente una intervención en el tramo del acueducto correspondiente a la calle Obispo Gandásegui para atajar las humedades que afectan al monumento en esa zona.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años a partir de la fecha de firma del último de sus signatarios, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta otros cuatro años.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos, el protocolo incluye la constitución de una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control con sede en el propio Ayuntamiento de Segovia.

Este órgano estará integrado por seis miembros con derecho a voto: dos representantes del Ministerio de Cultura, dos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León -designados por la Dirección General de Patrimonio Cultural- y dos representantes del Ayuntamiento de Segovia, uno de los cuales ejercerá la presidencia.

La comisión contará además con un secretario con voz pero sin voto, y se reunirá al menos dos veces al año, sin perjuicio de convocatorias extraordinarias a petición de cualquiera de las partes. En su seno podrán crearse grupos de trabajo técnicos especializados y podrá aprobarse la incorporación de otras entidades públicas o privadas a los convenios específicos que se suscriban.

En materia de compromisos, el Ministerio de Cultura ha asumido la obligación de dar prioridad, en el ámbito de sus competencias, a los proyectos que converjan con los objetivos del protocolo.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León se ha comprometido a tramitar con carácter prioritario las autorizaciones necesarias para ejecutar las actuaciones contempladas. Por su parte, el Ayuntamiento de Segovia ha adquirido el compromiso de ejecutar las actuaciones en el menor plazo posible y de destinar los recursos humanos y materiales necesarios para ello.

El acueducto de Segovia, cuya construcción se atribuye a época romana y que fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1884, es considerado uno de los ejemplos mejor conservados de ingeniería hidráulica de la Antigüedad en la Península Ibérica. El protocolo define el ámbito de protección del monumento conforme a los términos de la declaración Unesco, que incluye el trazado completo del acueducto con un margen mínimo de diez metros a cada lado, así como una zona de amortiguamiento para las áreas perimetrales más frágiles.