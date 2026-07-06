El Ministerio para la Transición Ecológica renueva la continuidad de la Fábrica de combustible de Juzbado (Salamanca)

SALAMANCA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Combustible de ENUSA en Juzbado (Salamanca) ha recibido la Autorización de Explotación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) por un nuevo periodo de diez años. Con esta resolución, la instalación salmantina podrá continuar desarrollando una actividad industrial estratégica, altamente especializada y sometida a los máximos estándares de seguridad nuclear y protección radiológica.

La autorización supone el último trámite del procedimiento, tras el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 17 de abril. La decisión se enmarca en lo establecido por el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, y confirma que la fábrica cumple los requisitos necesarios para seguir operando con seguridad durante la próxima década.

Este hito refuerza la posición de ENUSA como empresa pública clave en el ciclo del combustible nuclear y consolida a Juzbado como una referencia industrial en España y en Europa. Gracias a una planificación anticipada, a una estrategia industrial clara y a una fuerte proyección internacional, la compañía afronta el nuevo contexto energético preparada para impulsar proyectos innovadores, sostenibles y de alto valor tecnológico.

La Fábrica de Juzbado es el corazón operativo de ENUSA y uno de sus principales activos industriales. Con más de 40 años de trayectoria, es una de las plantas más modernas de su sector y mantiene inversiones anuales cercanas a los cinco millones de euros en tecnología, modernización de procesos, mejora continua y reducción del impacto ambiental.

Además, la instalación cuenta actualmente con contratos que aseguran volúmenes de producción más allá del año 2035. ENUSA mantiene clientes en diferentes países y alianzas estratégicas con Westinghouse y GEH, que refuerzan su capacidad para suministrar combustible a centrales europeas y contribuir a la seguridad de suministro en un contexto energético marcado por la necesidad de autonomía, estabilidad y diversificación.

El presidente de ENUSA, Mariano Moreno, ha señalado que "la autorización definitiva del MITERD, tras la valoración favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, supone un paso decisivo para la Fábrica de Juzbado y para ENUSA. Es un reconocimiento al rigor técnico, a la cultura de seguridad y al compromiso de todas las personas que han trabajado durante años para hacerlo posible. Esta renovación nos permite mirar al futuro con confianza, seguir generando valor industrial y continuar contribuyendo al desarrollo sostenible de una instalación estratégica para España y para Europa".