El Ministerio de Transportes acusa a Junta y Diputación de Valladolid de "boicotear" la apertura de un tramo de la A-11

Archivo - Imagen de archivo de las obras en un viaducto sobre el Duero en la autovía A-11. - MINISTRO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aseverado este martes que la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial de Valladolid, ambas gobernadas por el Partido Popular, "boicotean" la apertura del tramo de 31 kilómetros de la autovía del Duero (A-11) entre Tudela de Duero y Valbuena de Duero.

Según información facilitada por el Ministerio a Europa Press, Transportes está "en condiciones" de abrir a partir del próximo 27 de julio un total de 31 kilómetros de esta autovía, que suma décadas de espera entre trámites, proyectos, modificaciones y obras, concretamente en el tramo que discurre entre los términos municipales de Tudela de Duero y Valbuena de Duero.

El Ministerio dirigido por el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, asegura que la apertura "requiere dar continuidad provisional al tráfico" a través de la VP-3001, titularidad de la Diputación provincial, y de la VA-101, de la Junta de Castilla y León, pero apuntan que "tanto la Junta como la Diputación han trasladado una posición contraria a que el tráfico procedente de la A-11 circule temporalmente por sus carreteras".

Han añadido que la postura de estas dos administraciones ha sido expresada "de forma verbal y en ningún caso por escrito" y ha sido "desfavorable" por parte de la Junta y "muy desfavorable" por parte de la Diputación.

El Ministerio ha calificado de "intolerable e inadmisible" la "actitud" de estas entidades y ha interpretado que "sólo responde al cálculo de la batalla política y, en ningún caso, al interés de los ciudadanos".

"La autovía no puede abrirse para terminar en un punto sin continuidad, se necesita la autorización tanto de la Junta como de la Diputación", han advertido.

De hecho, en el texto el Ministerio ha recordado que en el presente año han fallecido seis personas en accidente de tráfico en la N-122, la carretera nacional de un carril de circulación por cada sentido a la que se aspira a sustituir con la A-11, "lo que hace especialmente irresponsable la actitud de los gobiernos autonómico, provincial y locales del PP, dispuestos a impedir la apertura de nada menos que 31 kilómetros de autovía, con tal de evitar que el Ministerio y en particular su titular", el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, "puedan exhibir la consecución de un logro tan importante como es la apertura de un gran tramo de la tan esperada A-11".

Las mismas fuentes han apostillado que "este es el modus operandi del PP en Valladolid", en el sentido de "boicotear las iniciativas del Ministerio como ocurre con la parálisis de la integración ferroviaria y el recurso contra la obra de la estación", tras actuaciones "a las que el PP se opone u obstaculiza en la provincia de Valladolid".

En cualquier caso, el Ministerio ha subrayado que "en cuanto las administraciones competentes autoricen el itinerario provisional y cesen en este boicot", estará en disposición de ejecutar las medidas previstas y proceder a la apertura.

En términos más técnicos, el Ministerio ha añadido que cuentan para la apertura con un informe de la DGT que establece "eso sí", la necesidad de adoptar "algunas medidas complementarias en los cascos urbanos de Pesquera y Peñafiel, en forma de señalización e instalación semafórica".

Ese informe señala que "el objetivo no es únicamente reducir la siniestralidad en un tramo concreto de la N-122, sino optimizar el balance global de seguridad vial del corredor Valladolid-Peñafiel", pues defienden que la apertura parcial de la A-11 "puede suponer una disminución relevante de accidentes mortales", siempre que "se gestione adecuadamente el impacto sobre la VP-3301, la VA-101 y, especialmente, la travesía de Pesquera de Duero".

En cualquier caso, el Ministerio ha recalcado que el retraso "no responde a una falta de ejecución o de voluntad" por su parte porque "las obras y las medidas necesarias se han impulsado, pero la apertura está bloqueada por la falta de conformidad de la Junta y de la Diputación".

Han reprochado, en este sentido, que "a pesar de las quejas por los retrasos de la obra" las administraciones gobernadas por el Partido Popular "se oponen ahora a dicha apertura hasta el punto de hacerla inviable y están poniendo todas las trabas posibles a la adopción de esas medidas".