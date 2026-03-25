Minuto de silencio en Villaralbo (Zamora) por el fallecimiento de un niño de tres años ahogado en una piscina

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VILLARALBO (ZAMORA), 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaralbo (Zamora) ha convocado un minuto de silencio al mediodía de este miércoles, 25 de marzo, por el fallecimiento de un niño de tres años al que se halló ahogado en una piscina.

El niño fue hallado sin vida pasadas las 19.00 horas del martes 24 de marzo en la piscina que una familia tenía instalada en su parcela en villaralbo y donde el menor se encontraba con su abuelo.

Por causas que se desconocen, el niño cayó de manera accidental en una pequeña piscina desmontable que estaba llena de agua, donde se ahogó, según ha podido saber Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias, quienes solo pudieron certificar el fallecimiento del niño.

El suceso ha provocado una profunda consternación en el pueblo, cuyo Ayuntamiento ha convocado el minuto de silencio y ha expresado, en una publicación en redes sociales, su "más profundo dolor y condolencias" por el fallecimiento del niño.