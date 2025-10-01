El Mirador de Orellán de Las Médulas (León) se reabrirá a las visitas este fin de semana tras el incendio

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (centro), durante su visita a las obras de rehabilitación del Mirador de Orellán de Las Médulas (León), afectado por el incendio. - JCYL

Las obras de rehabilitación concluirán a mediados del próximo mes de noviembre

CARUCEDO (LEÓN), 1 (EUROPA PRESS)

El Mirador de Orellán del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (León) se reabrirá a las visitas este fin de semana "con todas las garantías" tras permanecer cerrado y encontrarse inmerso en obras de rehabilitación por los efectos del incendio de este verano, actuaciones que concluirán a mediados del próximo mes de noviembre.

Las actuaciones que se llevan a cabo engloban no solo el restablecimiento funcional y físico de las infraestructuras, sino también la recuperación ambiental del área afectada por el fuego, cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros e incluyen la recuperación del Aula Arqueológica.

Así lo ha expresado este miércoles el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que ha visitado las obras de reparación del Mirador de Orellán y del Aula Arqueológica, dentro del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Santonja ha recordado que estas intervenciones fueron declaradas de emergencia y a principios de septiembre se presentó el proyecto de demolición del Aula Arqueológica, cuyas labores de derribo y desescombro comenzaron el pasado día 18 de septiembre. Ese mismo día se autorizó también la restauración del Mirador de Orellán, su acceso y entorno y el día 25 de septiembre se iniciaron las obras.

El consejero ha asegurado que estas acciones "reafirman" el compromiso de la Junta con la protección, conservación y puesta en valor de Las Médulas, un "referente internacional" de la historia y el paisaje de León.

EDIFICIO DE ACCESO A LA GALERÍA SUBTERRÁNEA.

En cuanto a la recuperación del edificio de acceso a la galería subterránea de Orellán, ha señalado que será el Ayuntamiento de Borrenes el encargado de ejecutar la obra a través de la línea de subvenciones para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural dañados por los incendios forestales, habilitada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El Mirador de Orellán, construido en varias fases y ampliado en 2005, cuenta con plataformas fragmentadas adaptadas a la topografía del terreno, combinando madera, piedra y estructuras metálicas. El incendio del pasado mes de agosto dañó los elementos de madera, incluyendo bancos, barandillas, pavimentos y rampas y destruyó parcialmente sus acabados y la estructura instalada en la intervención de 2005.

Por su parte, los elementos metálicos se mantienen en buen estado estructural, sin deformaciones apreciables, circunstancia probablemente favorecida por las características de la estructura.

INTERVENCIÓN.

La intervención tiene como objeto fundamental mitigar los daños inmediatos causados por el incendio, así como prevenir las consecuencias derivadas de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Lo trabajos proyectados consideran un horizonte "inmediato" de actuación para la estabilización y emergencia, así como un planteamiento previsible a medio y largo plazo para la rehabilitación completa y recuperación ecosistémica del entorno y sus infraestructuras.

Santonja ha puntualizado que se va a proceder a la sustitución integral de todos los elementos de madera que conforman la estructura y equipamiento del mirador: renovación de pavimentos de madera, bancos corridos, barandillas perimetrales, soportes de cartelería interpretativa y demás elementos auxiliares presentes en el conjunto.

Para garantizar la conservación y durabilidad de los elementos estructurales no afectados directamente por el incendio, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva de todos los de acero, hormigón y piedra que conforman el Mirador, eliminando suciedad, residuos derivados del incendio y posibles incrustaciones que puedan afectar su integridad funcional y estética.

Asimismo, se abordará el acondicionamiento integral del vallado perimetral, compuesto por postes de metal y cable de acero galvanizado y, para asegurar la correcta recuperación del entorno inmediato al Mirador, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva y sistemática que incluye la retirada de restos afectados y dañados, así como la eliminación y gestión adecuada de residuos.

PLAN DE RECUPERACIÓN.

El pasado día 3 de septiembre se constituyó el Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) para impulsar la regeneración del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, que ha activado de forma urgente un Plan de Recuperación.

La primera reunión del ETIR sirvió para avanzar en el cronograma de actuaciones previstas e identificar el papel de todos los actores que participan en las diferentes acciones de recuperación, con objeto de garantizar una acción eficiente que evite superposiciones y duplicidades.

En la segunda reunión del ETIR, celebrada el día 17 de septiembre, se recogieron las necesidades expresadas por los actores, así como la propuesta de planes en las 39 áreas de actuación determinadas.

Por su parte, el GADE-CSIC, activado el 25 de agosto, ya ha presentado un informe preliminar de susceptibilidad a movimientos del terreno en el espacio natural protegido de Las Médulas tras el incendio, que establece una categoría de los caminos según su situación. En este sentido, se está trabajando en la puesta en marcha de las visitas en aquellos que están en mejores condiciones.

"IR DE LA MANO".

Santonja ha tenido palabras de agradecimiento hacia la Diputación de León, el Consejo Comarcal de El Bierzo, los ayuntamientos implicados, las juntas vecinales, la Universidad de León, la Unesco, el Ministerio de Cultura, así como de todas las entidades que colaboran en la recuperación de esta zona. "Creo que aquí todos tenemos que ir de la mano y que nadie es más que nadie; que todos tenemos que sumar y ese es nuestro espíritu", ha recalcado.

Además, se ha mostrado convencido de que la rehabilitación del entorno saldrá adelante y ha dedicado unas palabras de solidaridad para todos los afectados por el fuego, personas que "lo han pasado muy mal". "Aquí lo importante es que Las Médulas recuperen todo su esplendor y en la medida de lo posible se potencien", ha finalizado.