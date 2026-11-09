Miranda (Burgos) abre la participación ciudadana para elaborar el Plan Estratégico del Casco Histórico

BURGOS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) ha abierto el proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan Estratégico de Reactivación, Revitalización y Rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad con la puesta en marcha de una oficina de información.

Según ha informado la entidad municipal en un comunicado, la oficina permanecerá abierta desde este lunes, 9 de noviembre, hasta el 9 de diciembre de 2026, de lunes a viernes laborables en horario de 18.00 a 20.00 horas, en la sede de la Asociación Renacimiento, situada en la avenida Federico Keller.

Durante este periodo, las personas interesadas han podido acercarse para conocer el proyecto, resolver dudas y trasladar consultas y propuestas en la fase inicial de diagnóstico.

Asimismo, el Consistorio mirandés ha habilitado la página web 'https://regeneramoscasco-miranda.es/' para facilitar la consulta del proyecto.

El ámbito de actuación del plan comprende el conjunto histórico y su área de protección en ambas márgenes del río Ebro y abarca los barrios de Aquende y Allende.

La redacción de la hoja de ruta fue adjudicada el pasado mes de julio por un importe de 41.322,31 euros, con el objetivo de "definir el modelo de barrio a largo plazo y fijar actuaciones transformadoras".

El proyecto ha organizado los trabajos en seis ejes principales: medio ambiente, movilidad y espacio público; población y cohesión social; actividad económica y turismo; vivienda; servicios e infraestructura social; y patrimonio, cultura y paisaje, manteniendo la gobernanza y la participación como pilares transversales.

La recogida de aportaciones contribuirá "a conformar el diagnóstico del centro histórico". Posteriormente, el 12 de enero de 2027 la Casa de Cultura acogerá talleres participativos para priorizar las acciones de la estrategia.

El concejal de Cultura, Turismo, Rehabilitación y Patrimonio Histórico, Carlos Diez Javiz, ha valorado la importancia de participar en las tareas de diagnóstico del casco histórico y ha animado a los vecinos a formar parte del diseño de las actuaciones para transformar el germen de la ciudad.