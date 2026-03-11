Miranda de Ebro (Burgos) decreta tres días de luto oficial por la muerte de tres personas en un incendio

BURGOS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, en representación de todo el Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial por la muerte de tres personas en un incendio ocurrido esta noche en la calle La Fuente.

El luto oficial comenzará a las 12.00 horas de este miércoles, 11 de marzo, y concluirá a las 12.00 horas del sábado día 14. Además, en el minuto de silencio programado a las 12.00 horas de hoy por las víctimas del 11-M se recordará a las tres víctimas mortales del incendio y a las cuatro heridas.

Dos de las víctimas fallecieron en la calle La Fuente y una tercera persona lo hizo mientras era trasladada al hospital entre los heridos. El incendio se ha producido sobre las 22.44 horas en una casa que se encuentra en el centro de la localidad burgalesa, en el número 10 de la calle Fuente, detrás del Ayuntamiento.